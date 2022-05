Gladmat-programmet: Noe er helt nytt

Det sier Maren Skjelde, leder for festivalen Gladmat.

Store deler av årets program er klart. 29. juni er Vågen i Stavanger sentrum rigget for å ta imot 250.000 matglade besøkende.

– Det kan fortsatt skje noen endringer, men i det store og hele er vi i mål. Og det er virkelig stas å se på hvor mye bra som skal skje i løpet av de fire dagene, sier Skjelde i en pressemelding.

Nytt konsept i år blir festivalområdet «Kokepunktet», et stort telt på parkeringsplassen bak Skur 6. Her samles leverandører og fagfolk med program hele festivalen.

Dette er nytt

Blant annet vil det bli kokkekurranser, matkurs for barn, minglearrangementet Kjøkkenfesten, direkte podkastinnspilling av Aftenbla-bla – og mye mer. Influenser Veronica Simoné Fjeld og programleder Sigurd Sollien stiller som konferansierer.

– Vi håper Kokepunktet blir et samlingspunkt hvor folk tar med venner, familie og kollegaer og kan bli både underholdt, inspirert og lære noe nytt om mat, sier Skjelde.

Programmet spikres helt i nærmeste framtid.

Noen høydepunkter

Festivalen løfter fram følgende som høydepunkter i årets program:

Gladmatløyper – guidede turer mellom nye og gamle restauranter rundt om i Stavanger.

Blogger og «greenfluencer» Dennis Asbjørnsen, som står bak Spiselig Hage, inviterer til hagebesøk på Hundvåg.

Kristine Enger vil lære deltakere å sanke ville vekster i fjæra.

Stavanger Turistforening legger opp til turer med Gramstad som utgangspunkt, og det blir en byvandring gjennom Stavanger sin mathistorie.

En egen mattur til Jæren og Bryne.

– I tillegg skal mange restauranter ha egne Gladmat-arrangementer under festivalen – både gamle klassikere og nye varianter. Det elsker vi, det er med å gi festivalen en ekstra dimensjon, sier Skjelde.

Gladmat-sjefen sier det legges opp til en fullskala festival. Det er to år siden det ble arrangert Gladmatfestival som vi er vant med før pandemien.

– Det er under to måneder til festival! Det er fantastisk – og litt skummelt. Vi jobber på spreng om dagen for å spikre alt av detaljer. Det er mye arbeid, men det er så gøy at vi omtrent ikke merker det, sier Skjelde.

