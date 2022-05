Gir denne vaksinen gratis til eldre

Folkehelseinstituttet (FHI) gikk like etter påske ut med at 52.000 doser Pneumovax tilbys gratis til eldre over 65 år, og til yngre personer som har sykdommer eller tar medisiner som gir immunsvikt.

Årsaken er at FHI har mange vaksiner på lager som må brukes opp innen sommeren.

Vaksinene tilbys gratis fram til 15. juni.

Nå har Stavanger kommune fått sine doser pneumokokkvaksiner, og tilbyr vaksinering i vaksinesenteret i Hjalmar Johansen gate 10.

Både vaksine og vaksinering er gratis.

Det er også mulig å bestille på telefon 51 50 71 12.

Hva er pneumokokker?

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men også blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Smittevernoverlege Ruth Midtgarden anbefaler at de som er i risikogruppene benytter anledningen og tar vaksinen.

– Denne vaksinen er effektiv og forebygger alvorlig sykdom og død for de som er over 65 år, og hos yngre ved de sykdommene som gir økt risiko for alvorlig forløp av pneumokokksykdom. Det gjelder blant annet de som har immunsvikt på grunn av sykdom eller medisiner, samt de som har kronisk hjerte-, lunge- eller nyresykdom, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

Anbefales hvert 10. år

De fleste som får alvorlig pneumokokksykdom blir innlagt på sykehus. FHI anbefaler å ta pneumokokkvaksinen hvert 10. år.

Vaksinen gir god beskyttelse. Den kan sette samtidig med influensavaksine, men i hver sin arm.