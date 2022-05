Åpnet nytt legesenter

Et nytt kommunalt legesenter har åpnet i Lervig. Legesenteret, som ble åpnet av fungerende varaordfører Dag Mossige (Ap) mandag 2. mai, er nå klare til å ta imot nye pasienter.

Så langt har kommunen ansatt tre leger, i tillegg til sykepleier og helsesekretær. Lervig legesenter drives av Stavanger kommune, i motsetning som andre legesentre, som er private selskap.

Det er første gang kommunen starter opp egne fastlegesentre, men Finnøy og Rennesøy tok med seg kommunale legekontor inn i den nye kommunen i 2020.

Målet er at Lervig legesenter skal gi innbyggerne flere fastleger å velge mellom. I tillegg håper kommunen å komme flere utfordringer i møte.

– Det handler for det første om rekruttering. Stavanger kommune merker, i likhet med flere av de andre storbyene, at det er utfordrende å rekruttere nye leger til fastlegeordningen. Vi vet samtidig at en del fastleger når pensjonsalder om få år. Det å bygge opp en egen praksis innebærer en økonomisk risiko som noen nyutdannede leger muligens ikke ønsker å ta. Driftsutgiftene løper fra første dag, men det kan ta lengre tid å bygge seg en pasientliste, påpekte Mossige i åpningstalen sin.

[ Fastlege-krisen i Stavanger: Må ansatte 40-50 leger i løpet av fem år ]