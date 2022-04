Zaptec får internasjonal design-pris

Nylig ble hjemmeladeren Zaptec Go kåret til best i test da NAF testet ladebokser. Nå har den samme laderen vunnet prisen Red Dot Design Award 2022, for beste produktdesign.

– Det er utrolig gøy å vinne en pris som anerkjenner arbeidet vi har lagt ned i denne elbilladeren. Den rommer mye teknikk, og vi har kjempet for å få produktet ned i størrelse. Samtidig skal laderen inkludere funksjoner og være brukervennlig, både for sluttbruker og elektriker som monterer produktet, sier Magnus Pallesen, ansvarlig for utviklingen av elektronikken i Zaptec Go i en pressemelding.

Red Dot Design Award er blant de største og viktigste designkonkurranser i verden. Red Dot Award holdes årlig av Design Zentrum Nordrhein-Westfalen og er delt i tre kategorier: Product Design, Brands Communication Design og Design Concept.

I fjor tok Zaptec med seg en Red Dot Award i kategorien merkevare- og kommunikasjonsdesign – i år er det produktdesignet til hjemmeladeren Zaptec Go som har høstet lovord og pris i den internasjonale designkonkurransen.

– Tydelig identitet

Pallesen er meget godt fornøyd med at utviklerteamet, som foretok gode tekniske valg under designprosessen, i samarbeid sammen med designbyrået Elleve, ansvarlige for industridesignet.

– Den største utfordringen var å lage en lader som folk vil ha på veggen, skape et produkt som både var funksjonelt, rommet avansert teknologi og samtidig passet inn i hjemmet. Det var også viktig at designet skapte et uttrykk som ga Zaptec som selskap en tydelig identitet, for å kunne bli et referanseprodukt i produktkategorien, sier designer Mats Henriksen.

Hjemmeladeren Zaptec Go er tildelt Red Dot Design Award 2022 for beste produktdesign. (Zaptec)

NAF: Best i test

Nylig stakk den samme laderen av med seieren i NAFs best i test-konkurranse, hvor NAF vurderte og sammenlignet ti av elbilladerne på det norske markedet.

«Denne ladestasjonen scorer høyt på alle punkter, inkludert at den oppfyller alle sikkerhetskrav fullt ut», skriver NAF i sin vurdering.

Zaptec gleder seg over utmerkelsen:

– Vi har gjort komponentvalg som vi vet kan bestå de harde testene som laderne utsettes for, både på hjemmebane og i testlaboratorier. NAF-testen har fokusert på sikkerhet, og det er en tydelig anerkjennelse om at dette er viktig i et marked hvor det er store, tekniske forskjeller på laderne. Jeg er glad for at NAF retter søkelyset på sikkerhet, sier Knut Braut, teknologisjef i Zaptec.

Stavanger-selskapet Zaptec ble startet i 2012. Selskapet brukte en egenutviklet transformatorteknologi til å rense oljebrønner ved hjelp av gnister fra høyspent. Senere spesialiserte selskapet seg på miniatyrisert kraftelektronikk.

Ladeselskapet som har kontorer i Innovasjonspark Stavanger på Ullandhaug har blitt et globalt selskap, og har i dag kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Sveits og Storbritannia.

Zaptec omsetter for 488 millioner kroner og har solgt over 100.000 ladestasjoner. Selskapet har nærmere 100 ansatte, og har i 2022 planer om å ansatte opptil 70 flere i løpet av året.

