Nysnø investerer i Stavanger-elbillader

Stavanger-selskapet Amina utvikler elbilladere. Etter at selskapet nylig avsluttet en investeringsrunde på 87 millioner kroner, er Nysnø Climate Investments blitt en av investorene.

– Amina ble startet med en visjon om å gi alle en mulighet for et grønnere liv. Vi så et marked for rimeligere elbilladere, uten å gå ned på kvaliteten. Amina gjør det enkelt å lade bilen med mobiltelefonen din, sier Eirik Jørgensen, daglig leder og medgründer av Amina i en pressemelding.

Amina ønsker å skape arbeidsplasser på Vestlandet, innen design, prosjektering og produksjon.

– At produktet er utvikling og produsert i Norge blir et godkjenningsstempel når vi skalerer internasjonalt, sier Jørgensen.

Disse investerer

I finansieringsrunden har Amina tiltrukket seg investorer som Nysnø, Eviny Ventures, Lyse Vekst, Momentum II, Investore Finans, Austinvest AS/Futurum Utvikling AS, IKM Invest og Velde Holding.

– Elektrifisering av mobilitetssektoren står overfor store endringer og er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Norge har tatt en ledende rolle i innføringen av elbiler, men i et internasjonalt perspektiv er vi i startfasen, sier John Egil Johannessen, investeringssjef i Nysnø Climate Investments

– Vi synes det er spennende at Amina har internasjonale ambisjoner fra dag én og mener at selskapets verdiforslag for praktisk elbillading treffer en nerve. Med et framtidsrettet team med lang erfaring i bransjen, mener vi at selskapet har det som trengs for å gjøre et solid produkt til lønnsom vekst, sier Johannessen.

Ansetter 20 i år

Videre forteller Amina at de har planer om å ansette rundt 20 personer bare i år.

– Vi skal skape ett felles team, og det gagner alle å være sjenerøse. På denne måten vil vi rekruttere de mest talentfulle menneskene i bransjen. Vi skal ansette rundt 20 personer bare i år. Flere av stillingene er allerede ute, bare venter riktig person, sier Jørgensen.

I Amina vil alle ansatte få mulighet til å bli deleier i selskapet.

