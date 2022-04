– Vil du tegne forsiden på 17. mai-programmet?

17. mai-komiteen i Stavanger kommune inviterer alle barn i grunnskolen til 17. mai-tegnekonkurranse: Den fineste/beste/morsomste/stiligste/vakreste tegningen vil havne på forsiden av 17. mai-programmet.

Det skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

De siste årene har det ikke vært behov for det tradisjonelle 17. mai-programmet på grunn av pandemien. Koronatiltakene satte en stopper for vanlig feiring av nasjonaldagen, og dermed har det oppstått et aldri så lite problem for 17. mai-komiteen i Stavanger :

– Vi i 17. mai-komiteen synes det er litt trasig å måtte bruke tre år gamle bilder til 17. mai-programmet. Derfor vil vi la dem som dagen er viktigst for – barna – bestemme hvordan programmet skal se ut, sier leder av 17. mai-komiteen, Ann Sesilie Tekfeldt.

Tegnekonkurranse

Dermed blir det tegnekonkurranse og Tekfeldt og resten av komiteen håper på mange kreative forslag.

– Vi inviterer til tegnekonkurranse, og den beste tegningen vil pryde forsiden på programmet. Vi kan også få plass til flere inni programmet, sier Tekfeldt.

Det settes ingen begrensninger på motiv annet enn at tegningen må ha noe med 17. mai å gjøre.

– Så det er bare å slippe fantasien løs, sier Tekfeldt.

Til forsiden ønsker komiteen helst høydeformat.

– Men vi tar selvsagt også imot andre formater som kanskje kan passe inne i programmet. Vil du sende oss epost er det best om du skanner tegningen eller tar bilde av den med mobilen.

– Den som står bak vinnertegningen vil også få 1000 kroner til klassen sin. De kan for eksempel brukes til ekstra is-penger på nasjonaldagen, smiler Tekfeldt.

Slik deltar du

Konkurransen starter fredag 1. april og innleveringsfristen er over påske, nærmere bestemt 19. april.

Bidragene kan sendes på epost til bente.gronnum@stavanger.kommune.no eller leveres fysisk på følgende steder: