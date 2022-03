Ølfestivalen What’s Brewing: – Endelig tilbake

I dag starter billettsalget til What’s Brewing som i høst skal arrangeres for syvende gang og for første gang siden 2019. Det er en gledens dag for Andreas Melvær og resten av teamet bak den anerkjente ølfestivalen.

– Deilig! Vi gleder oss stort over endelig å være tilbake. Det har vært kjedelig å starte planleggingen to år på rad bare for se at det faller fra hverandre på grunn av faktorer vi ikke kan styre selv. Det er ingen god følelse, men nå skjer det. Årets festival blir arrangert uansett og vi som står bak har ekstra overskudd, mer energi, mer kreativitet enn noen gang før. Det er rett og slett knallkjekt å gå i gang med detaljplanleggingen nå, sier Melvær til RA.

Nytt tema

Håndverksølfestivalen What’s Brewing, som så dagens lys i 2014, har som tradisjon å ha et festivaltema. I 2022 blir festivalopplevelsen preget av Lewis Carrolls fantasifulle klassiker «Alice In Wonderland» og har virkelighetsflukt som overordnet tema. Tema-navnet for den kommende festivalen er satt til å være «Down the rabbithole», også hentet fra fortellingen om Alice.

– Vår virkelighet i dag er nok ikke helt sånn som mange skulle ønsket. Mange kunne trengt et pusterom, en flukt fra virkeligheten, og det ønsker vi å tilby. Vi har latt oss inspirere av en klassiker, og skal prøve å skape et slags drømmeland der folk kan glemme hverdagen litt, og i stedet la seg forlede av smaksopplevelser fra hele verden, sier Melvær.

Internasjonale, nasjonale og lokale bryggerier deltar under Whats Brewing. (What's Brewing)

Internasjonalt anerkjent festival

Datoene for årets festival er nå satt. Den 21. og 22. oktober inviterer Melvær og resten av festivalteamet til det som blir tradisjonen tro blir en internasjonal ølfestival.

Forrige gang festivalen ble arrangert var det med 40 bryggerier fra 15 forskjellige land. Det internasjonale aspektet er noe arrangørene ønsker å videreføre.

– Vi vil være en festival med internasjonalt tilsnitt, med hovedvekt på de beste og mest anerkjente internasjonale bryggeriene og bryggerne i verden. I tillegg har vi plass til noen norske bryggerier og noen lokale. Vi flyr også inn bryggermesterne som står bak håndverksølet som presenteres under festivalen slik at folk kan snakke med dem som står for innholdet i de rykende ferske fatene. Det gir en helt egen nærhet, sier Melvær.

Bryggerilisten jobbes det for fullt med framover. Melvær og What’s Brewing-gjengens mål er å opprettholde størrelsen og variasjonen fra forrige utgave.

– Samtidig er importsituasjonen endret. Så akkurat nå er det vanskelig å si nøyaktig hvor mange land som vil bli representert.

Melvær forteller videre at festivalen har utviklet seg på mange områder over årene. Til den første utgaven i 2014 var det nesten bare menn i en aldersgruppe blant de besøkende. Slik er det ikke lenger. En periode hadde de flere besøkende fra Oslo enn fra Rogaland, men slik er det heller ikke lenger.

Ved forrige festival var overvekten av besøkende lokale og festivaldeltakerne er alt fra pensjonister til studenter.

– I de siste utgavene har vi også hatt en jevnere kjønnsbalanse. Det håper vi at vil fortsette. Vi ønsker å være en festival som hører til i Stavanger og Rogaland som rogalendinger går på. Når verdens beste bryggerier kommer hit, ønsker vi at det skal være mulig for lokale øl-interesserte å ta turen.

Andreas Melvær i What's Brewing gleder seg over å endelig kunne planlegge ølfestival igjen. Foto: Roy Storvik

Ikke bare øl på festivalen

Øl er hovedingrediensen under festivalen, samtidig handler ikke What’s Brewing utelukkende om øl, men en helhetsopplevelse der også kvalitetsmat, underholdningsinnslag og ikke minst selve lokalene på Tou spiller viktige roller.

– Tou er en fantastisk plass og passer perfekt til vårt format, sier Melvær.

Festival-virtuosen lover både mer musikk og annen underholdning, samt et godt sammensatt mattilbud som passer årets tema. Budsjettposten til underholdning er doblet.

– Vi skal ha inn litt flere musikere og andre typer kreative innslag for å underbygge temaet. Tror det blir spennende. Vi går ut og lover en flukt fra virkeligheten så da må vi kjøre på med innslag som gjør at festivalopplevelsen blir annerledes. Detaljene rundt programmet jobber vi med, forklarer Melvær.

Når det gjelder maten, er det matgründer og mesterkokk Arnt Skjerve (som nå eier og driver restaurantene Fortou og Anger) som er ansvarlig for å sette sammen et opplegg for festivalen

– Vi samarbeider tett med Arnt Skjerve som er utrolig flink og kreativ når det kommer til mat. Totalt sett skal vi jobbe fram et godt sammensatt program. sier han.

Mat har også spilt en stor rolle på What’s Brewing tidligere og Melvær forteller at de i 2019 hadde mat fra hvert land det også kom en ølsort fra. Totalt 15 ulike land var representerte. Om det blir like mange land representert til den kommende utgavene er foreløpig noe usikkert.

– Vi er litt spente på importsituasjonen, og ser for oss en plass mellom 30 og 40 deltakende bryggerier totalt sett. Det er en del logistikk som må på plass før vi kan publisere en konkret liste over bryggerier og land, sier han.

Forrige gang What's Brewing ble arrangert var i 2019. I 2020 og 2021 gjorde koronatiltakene at festivalen ble avlyst. Høsten 2022 er festivalen tilbake. (ODDBJORN ERLAND AARSTAD/What's Brewing)

Billettsalget starter

Billettsalget til høstens festival starter i dag, torsdag 31. mars. Tidligere utgaver av festivalen har raskt blitt utsolgt, men Melvær er spent på salget til høstens festival. Han ser for seg at det kan ta lengre tid enn det har gjort før.

– Det har jo vært en del skriverier i mediene om at kulturarrangementer selger dårlig med billetter og at folk ikke har kommet seg helt ut av koronatilværelsen, men vi håper folk gleder seg til å komme på ølfestival igjen. Samtidig er det ikke tvil om at samtiden er annerledes nå enn den var i 2019. Å planlegge et halvt år framover er mer usikkert for folk, så det er vanskelig å spå rundt billettsalg. Det som uansett er sikkert er at billettene nå er lagt ut for salg og at det blir festival i oktober. Det garanterer vi, sier Melvær.