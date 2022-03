Privat sykehus i Stavanger: - Over all forventning

For ett år siden åpnet Aleris nytt sykehus i Lagårdsveien i Stavanger. Driften har gått over all forventning, forteller administrerende direktør Anita Tunold.

– Vi opplever en stor pågang av private pasienter og nærmer oss 60 prosent vekst sammenlignet med før pandemien, sier Tunold i en pressemelding.

Siden dørene ble åpnet har sykehuset behandlet 17.000 pasienter.

På grunn av koronapandemien har Aleris behandlet flere pasienter på oppdrag fra Helse Vest.

– Men det er andelen private pasienter som vokser mest. Stadig flere velger å komme til oss privat. Mange av dem oppgir at det er fordi ventetidene ved de offentlige sykehusene er blitt så lange, sier Tunold.

Siden 2021 har Aleris i Stavanger startet opp med blant annet hofte- og kneprotesekirurgi, gastrolab, psykolog, allmennlegetjeneste og avansert nyresteinsfjerning.

– Det neste som startes opp er behandling av hjerterytmeforstyrrelser og nye tilbud venter. Jeg er stolt av kollegaene mine i Stavanger som gjør en fantastisk jobb og som utvikler et helsetilbud i tråd med behovet i befolkningen, avslutter Tunold.

Administrerende direktør Anita Tunold. (Aleris)

