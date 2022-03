Opposisjonen vil gi fem millioner til arbeid i Ukraina

Høyre, Frp, Venstre og KrF fremmer i formannskapet 10. mars et tilleggsforslag om at Stavanger kommune gir fem millioner kroner til Flyktninghjelpens arbeid i Ukraina.

Partiene opplyser at det er viktig å vise tydelig at Stavanger står i solidaritet med uskyldige ukrainere, og samtidig fordømme Russlands president Vladimir Putin sitt angrep på Ukraina på det sterkeste.

Andre kommuner har allerede varslet lignende støtte, og partiene viser til at Bergen har vedtatt å gi fem millioner kroner til Flyktninghjelpen.

«Det er svært rørende å se hvordan innbyggerne i Stavanger har stilt opp med gaver og donasjoner, og på ulikt vis vist sin støtte til Ukraina. Som folkevalgte mener vi at det er på sin plass at Stavanger kommune bidrar når vi har muligheten til det», skriver partiene i en uttalelse.

Forslaget:

Stavanger kommune støtter Flyktninghjelpens arbeid i Ukraina med 5 millioner kroner. Tildelingen innarbeides i forbindelse med behandlingen av første tertial.

Det er Sissel Knutsen Hegdal (H), som kommer til å fremme forslaget på vegne av Høyre, FrP, Venstre og KrF.

Gjennomgang av russisk samarbeid

Videre vil partiene be kommunedirektøren om å ta en gjennomgang av eventuelle samarbeid og avtaler med russiske aktører, for å forsikre seg mot at midler fra Stavanger bidrar til russiske krenkelser av folkeretten.

Venstres Mette Vabø kommer til å fremme følgende forslag på vegne av partiene: