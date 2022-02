Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleder i Stavanger Frp, reagerer kraftig på at varaordfører Dagny S. Hausken (Sp) mener det ikke har blitt bedre på Rennesøy etter kommunesammenslåingen. Nå vil ha be administrasjonen om en sak hvor alt som er gjort, og at som kommer, legges fram for å hindre spredning av misnøye på øyene. (Lars Hjalmarsson)