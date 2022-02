Kommunen deler ut 17,87 millioner

Pengene skal gå til næringslivsaktører som var direkte eller indirekte rammet av smitteverntiltak i perioden desember 2021 til januar 2022. Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

Søknadsfristen er 11. mars 2022.

– Vi vet at det lokale næringslivet har betalt en høy pris for tiltakene som er satt inn for å begrense smitte under koronapandemien. Midlene som nå lyses ut ønsker vi derfor skal bidra til å hjelpe næringslivet som var sterkt direkte eller indirekte rammet av smitteverntiltak gjennom vinteren, sier næringssjef Anne Woie.

Stavanger kommune har i flere runder delt ut koronastøtte til næringslivet gjennom de statlige kompensasjonsordningene, for å sikre verdifulle arbeidsplasser og kompetanse.

Disse kan søke

Puber, barer og nattklubber kan få et maks støttebeløp på inntil 300.000 kroner.

Restauranter, overnattingssteder og selskapslokaler med skjenkebevilling kan få støtte på inntil 300.000 kroner.

Andre virksomheter som er sterkt rammet, direkte eller indirekte, kan få støtte inntil 150.000 kroner.

Stavanger kommune har satt en liste kriterier for å kunne søke på de ulike grupperingene.

Den totale summen på 17,87 millioner kroner vil bli fordelt på søkere som har rett til støtte ut ifra kriteriene, basert på de tre gruppene. Tildelingen vedtas av Stavanger formannskap.

– Vi har hatt tett dialog med bransjen for å utforme kriteriene på en best mulig måte. Jeg håper at tildelingen bidrar til å sikre verdifulle arbeidsplasser og beholde kompetanse i næringen, sier næringssjef Anne Woie.

