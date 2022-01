Sank ved Strandkaien da vinden herjet

Vågen var stengt for trafikk på grunn av ekstrem vind og høy vannstand, Beverly ble evakuert i 21.30-tiden og en av yrkesbåtene som lå til kai lå med sterk slagside. En stund fryktet politiet at båten skulle slite seg og havne på land ved Fisketorget.

Da RA var i området like etter midnatt var vinden så kraftig at det var vanskelig å stå oppreist, og politiet oppfordret folk til å holde seg unna området. Mannskaper fra Rogaland brann og redning, politiet og eierne forsøkte å berge «Bore Cat», som Multiconsult bruker til grunnundersøkelser i sjøen. Da RA igjen var nedom Strandkaien klokken 07.30, var det bare en bøye som lå over stedet der yrkesbåten hadde gått ned. Båten fikk store skader i skroget og sank ifølge politiet i 04.00-tiden søndag.

Også i Pedersgata var det dramatikk. Deler av et tak fra et hus blåste ned, og delene havnet blant annet over en parkert bil. I påkjørselen til E39 like ved Nesbuvegen, retning sørgående, blåste et tre over ende. Ved Rege kirke i Sola tok vinden knekken på en lyktestolpe av tre, og også i Welhavens gate like ved Mosvannsparken på Eiganes, falt et stort tre over ende og sperret veien.

Multiconsults "Bore Cat" gikk ned i Vågen natt til søndag. (Bjørn G. Sæbø)

Målte orkan

Tre vindstasjoner langs kysten av Rogaland har målt vind med orkans styrke lørdag kveld. Det samme gjelder flere fjellstasjoner, ifølge NTB.

Orkan er vind med over 32,6 meter per sekund (m/s) eller 63 knop som et gjennomsnitt over en periode på 10 minutter. Ifølge Meteorologisk institutt er det målt 33 m/s ved Utsira, 34,2 m/s ved Obrestad fyr og 33,6 m/s ved Eigerøya.

– Det har vært en travel natt med mange meldinger om nedblåste trær, tak som har blåst av, trampoliner som fyker med mer, melder operasjonssentralen i Sørvest politidistrikt. Ingen er kommet fysisk til skade i uværet, rapporterer politiet på Twitter.

Storm i Rogaland Trafikken rundt Vågen ble stengt i 21.30-tiden lørdag på grunn av høy vannstand og kraftig vind. (CARINA JOHANSEN/NTB)









Artikkelen oppdateres.