Nå kan alle i Stavanger bestille 3. dose

Innbyggere i alderen 18-44 år kan nå bestille time til oppfriskningsdose av koronavaksine i Stavanger.

Det opplyser kommunen i en pressemelding tirsdag.

Det er imidlertid ett krav: Minimumsintervallet mellom dose 2 og dose 3 må være fire og en halv måned (20 uker).

– Det betyr at for de fleste mellom 18 og 44 år er vaksinetime for dose 3 tilgjengelig fra midten av januar, opplyser kommunen.

Regjeringen har satt som mål at denne aldersgruppen skal ha fått tilbud om oppfriskningsdosen innen utgangen av februar 2022.

Øker vaksinekapasiteten i Forum Expo

– Vi øker kapasiteten i vaksinesenter Forum Expo over nyttår, og vil nå målet om å tilby dose 3 til alle over 18 år innen den fristen regjeringen har satt. I tillegg har vi kapasitet til å sette dose 1 og dose 2, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Fosse minner samtidig innbyggere over 45 år om å bestille time til dose 3 før midten av januar, når den store mengden 18-44-åringer kan få sin tredje dose.

Alle over 45 år, enkelte risikogrupper, helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager skal få dose 3 før 18 - 44 åringene.

Eget opplegg for skole- og barnehageansatte

I Stavanger får skole- og barnehageansatte over 45 år dose tre sammen med de øvrige i sin aldersgruppe i Forum Expo.

Skole- og barnehageansatte mellom 18 og 44 får et eget vaksineopplegg siden de er prioritert.

De får en SMS med lenke til bestilling onsdag kveld eller torsdag, opplyser kommunen.

Vaksineringen av skole- og barnehageansatte som er 18-44 år starter opp i romjulen når de første når 20 ukers-intervallet.

