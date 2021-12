Fra mandag kan du hente hurtigtest på drive-in på disse stedene

For å gjøre hentingen enklere og køene mindre flytter kommunen boden for henting av hurtigtester til enden av Gunnar Warebergs gate, gaten der inngangen til Stavanger idrettshall er. Boden står i rundkjøringen/snuplassen på slutten av gaten slik at folk kan hente uten å lete etter parkeringsplass i området, skriver Stavanger kommune i en pressemelding søndag ettermiddag.

Boden er bemannet av to personer. Åpningstidene er:

Mandag-fredag 08.15-15-00

Lørdag 09.00-12.00

Søndag 15.00-20.00

Det vil komme egne åpningstider i julen, melder kommunen.

Judaberg på Finnøy og Vikevåg på Rennesøy har egne opplegg for utdeling av hurtigtester.

Judaberg: Ring 457 39 336 for bestilling, utlevering innbyggertorget kl. 08.30–14.30.

Vikevåg: Ring 457 39 343 for bestilling, utlevering innbyggertorget kl. 08.30–14.30.

Bodene i Stavanger sentrum og på Hillevåg torg vil ikke bli brukt mer i denne omgang, opplyser Stavanger kommune.