Forklarer hvorfor Nobel-vinnerne vant

Torsdag kveld skal forskere fra Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) forklare hvilke prestasjoner som ligger bak årets nobelprisutdelinger. Dette «lynkurset», som UiS kaller det, blir holdt på Kafé Ask og Embla på Arkeologisk museum, og har fått navnet «Nobel-pub.»

Arrangementet blir holdt torsdag fordi dette er kvelden før selve nobelprisutdelingen.

– Nobelprisene gis hvert år til en av de fremste som flytter vitenskapen litt framover. Vi på UiS og SUS flytter også vitenskapen litt fram over. Det er kjekt at våre folk kan vise både seg og vitenskapen fram ved å sette Nobelprisene inn i en sammenheng. For mange er disse framskrittene som det blir gitt pris til kanskje nokså avansert og abstrakt, med unntak av fredsprisen – så vi ønsker å få det ned på jorda og tilgjengeliggjøre det for et bredere publikum, sier Unni Berland fra arrangementskomiteen, til RA.

– Hvem er målgruppen for dette arrangementet?

– Målgruppen er alle som er interessert i vitenskap og samfunnsspørsmål, og som liker faglig påfyll i en uformell setting som den kafé Ask og Embla på Arkeologisk museum byr på. I en travel førjulstid kan det være avslappende å unne seg en time med populærvitenskap, sier Berland.

Arrangementet er gratis, og det er åpent for alle.

– Det er plass til så mange som gjeldende smittevernregler tillater. Det lønner seg nok å være tidlig ute når dørene åpner klokken 17.30. Det er plass til rundt 70 stykker og vi håper i det lengste at vi ikke må avvise noen i døren, sier Berland.

– Hvilke forventninger har dere til kvelden?

– Vi håper jo at alle går hjem med en ny forståelse for hvilke prestasjoner og bidrag som feires med årets tildelinger. Dette skal være et slags lynkurs i årets Nobel-priser, så når folk på fredag leser og hører om tildelingsseremoniene i Oslo og Stockholm er de litt mer informert om grunnen til at akkurat disse prisvinnerne blir tildelt årets Nobelpriser, forklarer hun.

Alle foredragsholderne i Stavanger er folk som har jobbet med tematikken som er relatert til årets pris. De får ti minutter på seg til å fortelle om hva disse prisene markerer av framsteg innenfor fysikk, kjemi, medisin, økonomi, fred og litteratur.

– Vi ønsker å få fram at prestasjonene som ligger til grunn for prisene også betyr noe for livene til folk her i regionen. Dette er en hyllest til vitenskapen, litteraturen og fredsarbeidet. Ved å løfte fram disse vitenskapelige prestasjonene og bidragene skal vi som samfunn få inspirasjon og håp for framtiden, sier Mark van der Giezen, professor i biologisk kjemi ved UiS og en av initiativtakerne til arrangementet.

Ekspertise i Stavanger

Årets nobelpris i medisin handler om forskningsoppdagelser på nervesignal for hvordan vi føler varme og berøring, og ved SUS finnes det ledende ekspertise på dette området, påpeker UiS i en pressemelding.

Denne prisen blir presentert av Karoline Lode Kolz, som er overlege ved avdeling for klinisk nevrofysiologi på SUS og stipendiat ved UiS. Hun forsker på om øyeblikkelig hud-mot-hud på fødesalen er bedre enn kuvøse for premature og ustabile barn.

Medisinprisen er bare ett av eksemplene på at prestasjonene bak nobelprisene har gjenklang i regionen, ifølge UiS.