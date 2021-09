Full gjenåpningsfest i Fargegata

Stavanger — Ikke en meter var udekket da siddiser stimlet seg sammen i Fargegata i Stavanger sentrum like før koronatiltakene ble avblåst klokken 16.00 lørdag. Innehaveren av Hanekam og Fargegatas far – Tom Ur Kjørsvik – sto for gjenåpningen av byens festgate.

[ Når ryker sperrebåndene ]

Klokken 16 blank dundret Men at Works «Land Down Under» over høyttaleranlegget, og deler av Fargegata brøt ut i dans.

– Vi skal feste til mandag, lover den dansende gjengen Andrine Andrasson, Elise Stensønes, Lea Olsen, Malin Synnevåg og Heidrun Lunde, alle studenter i Stavanger. To av venninnegjengen bor attpåtil i leilighet i Fargegata med så kort vei som overhodet mulig til nærmeste skjenkested.

Med sentrumsgater stinne av folk tidlig på ettermiddagen, blir det garantert flere gjenåpningsfestligheter i Stavanger. Organisasjonen Stavanger Sentrum trommer sammen til fest allerede lørdag kveld, med Kriminell Kunst og Izabell på scenen på Torget fra klokken 20.00. Deretter kommer Stavangers egen Christian Eriksen på scenen med løgnasinnslag, før ordfører Kari Nessa Nordtun ønsker byen tilbake til normaltilstander med en feiringsappell. Fra klokken 20.30 går fyrverkeriet opp over Byfjorden for å feire at mer enn halvannet år med koronatiltak, karantener, isolasjon, tester, vaksine og munnbind forhåpentligvis er historie.

[ Følg gjenåpningskampen mellom Oilers og Vålerenga her ]