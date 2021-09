Mobilitetsuka: Gjør det lettere å gå, sykle eller reise kollektivt

Torsdag starter Mobilitetsuka i Stavanger. Det er er et ukelangt arrangement som blir markert i september hvert år i mange byer og tettsteder over hele Europa. Det er mange ulike arrangementer i løpet av uken som aller har et felles mål om vri reisevanene til folk i en mer miljø- og helsevennlig retning.

– Vi viser hva kommunen gjør for at det skal bli lettere for alle å gå, sykle og/eller reise kollektivt og arrangerer forskjellige aktiviteter for å skape engasjement, opplyser prosjekt Imme Dirks Espeland i Stavanger kommune. Mobilitetsuka i Stavanger er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Bymiljøpakken.

Mobilitetsuka: Stavanger kommune har sprayet hyggelige beskjeder på asfalten på gang- og sykkelveiene i Stavanger. (Stavanger kommune)

Bærekraftige reiser

Det overordnede temaet for årets arrangementer er «Hold deg sunn - reis bærekraftig».

– Det vil si at miljøvennlige reiser er bærekraftige, både for miljøet og folkehelsen, opplyser prosjektlederen.

Dette er programmet for Mobilitetsuka (16. september-22. september):

Hillevågstur med TV-kokk Kjartan Skjelde og Stavanger turistforening torsdag 16. september kl. 10 – 14 (start på Hillevåg torg). Gratis rusletur med turmat-tips. Sjekk her for mer info og påmelding Hillevågsturen med Kjartan Skjelde (559) — Turer og aktiviteter — Stavanger Turistforening.

torsdag 16. september kl. 10 – 14 (start på Hillevåg torg). Gratis rusletur med turmat-tips. Sjekk her for mer info og påmelding Hillevågsturen med Kjartan Skjelde (559) — Turer og aktiviteter — Stavanger Turistforening. Vinn en el-lastesykkel til en verdi av kr. 55 000,-! Møt opp i Byparken torsdag 16. september kl. 16-18 hvor det arrangeres visning og prøvesykling av el-lastesykler. Samt at man kan snakke med barnefamilier som bruker el-lastesykkel i hverdagen.

Møt opp i Byparken torsdag 16. september kl. 16-18 hvor det arrangeres visning og prøvesykling av el-lastesykler. Samt at man kan snakke med barnefamilier som bruker el-lastesykkel i hverdagen. Gratis sykkelservice. Justering av gir og brems, luft i dekkene og olje på kjedet. Kontroll av sykkelen med tilstandsrapport. Alle steder fra kl. 17 til 19: Mandag 20. september: Storhaug skole, Kvaleberg skole og Revheim skole. Tirsdag 21. september: Hundvåg skole, Finnøy sentralskule og Vikevåg skole. Onsdag 22. september: Kannik skole, Hinna skole og Tastarustå skole

Justering av gir og brems, luft i dekkene og olje på kjedet. Kontroll av sykkelen med tilstandsrapport. Alle steder fra kl. 17 til 19: Storhaug skole, Kvaleberg skole og Revheim skole. Hundvåg skole, Finnøy sentralskule og Vikevåg skole. Kannik skole, Hinna skole og Tastarustå skole Utdeling av gratis frokost til de som går, sykler eller reiser kollektivt mandag 20., tirsdag 21. og onsdag 22. september fra kl. 7 til 8

til de som går, sykler eller reiser kollektivt mandag 20., tirsdag 21. og onsdag 22. september fra kl. 7 til 8 Postjakt med Stavanger orienteringsklubb hele uken (16.-22. september). Ta med familien eller venner og oppdag nye turområder. Spennende og aktive turer. Vinn flotte premier. Mer info og kart finner du på www.postjakten.no.

hele uken (16.-22. september). Ta med familien eller venner og oppdag nye turområder. Spennende og aktive turer. Vinn flotte premier. Mer info og kart finner du på www.postjakten.no. Hvor i kommunen bør det stå en ny benk? Innspillsrunden er avsluttet. Tirsdag 21. september lanserer vi hvilke tre steder som får seg en bonusbenk.

Innspillsrunden er avsluttet. Tirsdag 21. september lanserer vi hvilke tre steder som får seg en bonusbenk. Se fram, opp, rundt deg og ned når du går eller sykler. Se etter Paradis-leken og hyggelige beskjeder på fortauene.

Se etter Paradis-leken og hyggelige beskjeder på fortauene. Beintøft: Rundt 4 000 elever fra 12 barneskoler i Stavanger deltar i Gå til skole-konkurransen Beintøft som foregår 30.08. – 24. september. Elevene får poeng for hver dag de går eller sykler/sparker til skolen i stedet for å bli kjørt. Noe som er bedre for miljø, luftkvalitet rundt skolene, trafikksikkerhet og ungenes egen helse.

PS: Miljøsøndag, som til vanlig er en fast ingrediens i Mobilitetsuka, er dessverre avlyst på grunn av covid-19 pandemien.

Mer om Mobilitetsuka, programmet og de ulike arrangementene finner du på Stavanger kommunes nettsider.