Smittevernoverlege: – Ingen grunn til bekymring rundt det å blande vaksiner

Stavanger — – Det er ingen grunn til bekymring rundt det å blande vaksiner, sier smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Midtgarden, til RA.

– Personlig ville jeg ikke vært redd for det. Folkehelseinstituttet har referert til studier og erfaringer fra flere land, og det samme ble gjort i forbindelse med AstraZeneca – det gikk helt fint, legger hun til.

I uke 29 vil Stavanger kommunen i første omgang motta 6300 doser med Moderna, og dermed bruke både den og Pfizer i vaksineringen av innbyggerne. Midtgarden påpeker at det ikke vil være mulig å bestemme hvilken vaksine man vil ha. Kommunen får dosene fra FHI, og får vite kun en uke i forveien hvilken og hvor mange de får.

– Vi må booke avtaler og gi de dosene vi har, sier smittevernoverlegen.

– Det kan skje at innbyggerne utsetter vaksineringen for å få den vaksinen de vil ha. Det er vi bekymret for i den grad at vi da kan brenne inne med mange doser. Vi er nødt til å blande vaksiner for å få alle sammen fullvaksinert fortest mulig. Nå er det et kappløp mot delta-varianten, og vi ønsker best mulig vaksinedekning slik at vi kan få en så normal høst som mulig.

Smittevernoverlegen forsikrer at det ikke er noen uheldige sider med å blande vaksiner, og at det vil gi like god respons som to like.

– Det er ikke farlig, sier hun.

Kan gi bivirkninger

Midtgarden forteller at forskjellen mellom Moderna og Pfizer er liten.

– De er laget på forskjellige fabrikker, men det er lik vaksinerespons og de er laget med samme teknikk. Begge vaksinene er like trygge, men med Pfizer tar det tre uker før man er beskyttet, mens det med Moderna tar to uker. Dert er dermed snakk om små nyanseforskjeller, sier hun.

Begge vaksinene kan gi bivirkninger som hodepine, tretthet og feber – som ventet av vaksiner.

– Det er kun et tegn på at den virker, sier Midtgarden og legger til at man kan være trygg på at vaksinen fungerer selv om man ikke får bivirkninger.

Hun mener kommunen har kommet godt i gang med vaksineringen, og at det til nå har gått veldig bra.

– Det har vært veldig stor grad av oppslutning, og vi har fått satt alle vaksinene vi har fått til nå, sier smittevernoverlegen.

Hun er bekymret for at innbyggerne i Stavanger vil utsette vaksineringen på grunn av sommerferie, og forteller at selv om det ikke er en ønsket situasjon for kommunen, må de ta imot de vaksinedosene de får.

– Det er kjempeflott at folk tar det på alvor, er motiverte og likevel strekker seg langt for å få det til. Utfordringen er at vi får de dosene vi får, og må forholde oss til det, sier Midtgarden.

