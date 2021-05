Reddet fra synkende robåt

Like før klokken 13.00 søndag meldte politiet at en robåt var i ferd med å synke utfor Fuglaneset på Austre Åmøy. To voksne personer havnet i vannet, men klarte å holde seg fast i båten.

– De befinner seg ca. 20 meter fra land og er iført flytevester. Hovedredningssentralen har varslet båter i nærheten. HRS har også varslet «Sjømann» fra Redningselskapet. Meldingen kom fra et vitne, lød politiets dramatiske melding.

Norsk Luftambulanses helikopter satte også kursen mot Austre Åmøy, og etter kort tid fikk «Sjømann» kontroll på de to personene. Båten har gått helt rundt.

Like etter klokken 13.00 ble det opplyst at «Rygerdoktoren» også var på stedet og sjekket de to etter at de var hentet opp fra sjøen.

