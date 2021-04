Koronasmitte ved flere skoler

Stavanger — Søndag kveld meldte Stavanger kommune om koronasmitte på tre nye skoler.

På Nylund skole har en elev i 3. klasse testet positivt for koronaviruset. Det fører til at 16 elever og én ansatt må i karantene. Samtidig er 20 elever og én ansatt i ventekarantene etter at en elev på 4. trinn gikk i karantene.

I Kvernevik er to elever smittet, i 4.- og 6. trinn. Det fører til at 45 elever og ti ansatte i karantene, samtidig som to ansatte er i ventekarantene.

– Alle berørte er kontaktet, men smittesporing pågår fortsatt. Det vil bli lagt ut informasjon på skolen sin hjemmeside og elevene blir kontaktet i løpet av kvelden dersom flere må ha hjemmeundervisning i morgen, sier rektor Lene Bredesen ved Kvernevik skole.

Ved Smiodden skole har en åttendeklassing testet positivt, og 22 elever er i karantene. Fem ansatte må også i karantene.

– Alle som er i karantene, må teste seg. I tillegg er husstandsmedlemmene til de som er i karantene i ventekarantene til eleven har avlagt negativ test. De som er i ventekarantene trenger ikke å teste seg, skriver kommunen.

