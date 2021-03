Tung og sjelden betong på Nye SUS

I to måneder framover skal det støpes med spesiell betong på Nye SUS. Betongen skal brukes til å støpe vegger der maskiner for røntgenstråling og strålemaskiner i behandling av kreftsykdommer skal holde hus, nederst i kjelleren på E-bygget. Spesialbetongen stopper strålene fra å spre seg videre i bygget, opplyser Stavanger universitetssjukehus i en pressemelding.

– Med den tunge betongen i «bunkersveggene» stopper strålingen og det blir bedre for alle som skal jobbe der. Det er faktisk et krav til bygget å sikre betongen på denne måten, påpekes det i pressemeldingen.

De tykkeste veggene i strålebunkerne er mellom 1,5 og 2 meter tykke med tung betong. Med normal betong måtte det ha vært over 50 prosent tykkere, det vil si mer enn 2,5 meter. Den tunge betongen gir altså en betydelig plassbesparelse i Nye SUS, ifølge pressemeldingen.

Betongen blandes på Nærbø hver torsdag og fredag, og til sammen skal om lag 1200 kubikk av denne tunge typen betong leveres til Nye Stavanger universitetssjukehus.

– De som nerder inn i betongfaget har gode dager nå. For dette er så unikt at det ikke er noe alle fagfolk får oppleve gjennom sin karriere. Sist Kruse Smith sine betongfolk i Stavanger fikk jobbe med den tunge betongen var i 1997. Nå får de unik erfaring med seg, og ikke minst gode minner fra arbeidslivet, skriver SUS.

Forskaling (Sveinung Jensen, Kruse Smith)

Jernmalm gir økt tetthet

Betongen har vanlige ingredienser, men vanlig stein og sand blir byttet ut med magnetitt/jernmalm som gir tyngden eller tettheten. Jernmalmen er sendt fra Kiruna i Sverige og kom med båt til Risavika havn. Derfra gikk det 150 billass fra Risa og TS Maskin i skytteltrafikk til Nærbø for å tømme båten.

Hver uke støper fagfolkene betongterninger av denne tunge betongen, som de bruker til kvalitetssikring.

– Vi støper to terninger per 200m3. I 28 døgn står disse lagret i vann som holder 20 grader. Etter 28 døgn trykkes disse i en presse for å se at de holder den fastheten de skal ha i forhold til beskrevet krav. Dette er helt vanlig testing, både for Kruse Smith og blandeverket. Men terningene som testes er ganske mye tyngre enn vanlig, sier Maren-Iren Kvia, byggeleder for Kruse Smith Entreprenør, i pressemeldingen.

Betongterninger ( Maren Iren Kvia, Kruse Smith)