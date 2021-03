Nå blir det nytt bydelshus i Kvernevik

Av Martin Simenrud

Da Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) satte spaden i jorden klokken 11.00 i dag, markerte det starten på byggingen av nytt bydelshus i Kvernevik.

Bydelshuset vil inneholde sal som rommer opp til 500 publikummere, møtelokaler, kafé med mulighet for ungdomsklubb og lignende aktivitet.

– Dette betyr veldig mye for bydelen, endelig kan vi ta det første spadestikket nå, vi ser fram til at huset står ferdig i mars 2022, sier ordfører Kari Nessa Nordtun til RA.

Lang prosess

Veien mot bydelshuset har vært en lang prosess, der mange har følt at Kvernevik ikke har blitt prioritert.

Dette er i ferd med å endre seg. Kvernevik fikk egen, splitter nye svømmehall som sto klar i 2016.

Nå er bydelshuset er på vei. Neste prosjekt går ut på å totalrenovere Kvernevik skole.

Sammen utgjør det en større plan fra kommunen om å investere i Kvernvik framover. Prosjektet utføres som et såkalt OPS-prosjekt, som innebærer samarbeid mellom offentlig og privat sektor, med Stavanger kommune som aktør.

– Det er første gang Stavanger gjennomfører et slikt samarbeid, det har vært viktig for å få realisert prosjektet, sier Nordtun.

52 millioners ramme

Kommunen blir leietaker i 30 år i bygget, som har North Bridge AS som byggherre. Totalentreprenør for prosjektet er Skanska AS.

– Vi må vurdere og høste erfaringer fra dette prosjektet, men først og fremst ønsker vi at det offentlige skal eie og drive byggene sine selv, sier Nordtun.

Prosjektet ble først utlyst i 2016. En avtale ble inngått tidlig i 2017. Investorrammen for prosjektet er på 52 millioner.

