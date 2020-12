Stavanger vil fortsatt spørre om presters samlivsform

Vedtaket ble gjort med leders dobbeltstemme, slik at det til sammen ble seks mot fem stemmer for, skriver Vårt Land.

Kun Stavanger og Møre har fortsatt med denne praksisen, som innebærer at søkere til prestestillinger kan bli spurt om sin samlivsform under ansettelsesprosessen. Bispedømmene Bjørgvin og Agder og Telemark har valgt å avskaffe det denne høsten.

I en pressemelding fra Stavanger bispedømme opplyses det at den påfølgende debatten viste et stort engasjement for saken blant medlemmene i rådet.

– Innebærer ikke yrkesforbud

Leder av bispedømmerådet, Liv Heidrun Heskestad, er fornøyd med utfallet av saken, men understreker at det er en vanskelig sak med sterke følelser på begge sider av bordet.

– Det at vi ønsker å kunne tillegge samlivsform vekt for å finne den riktige presten til riktig menighet, betyr ikke at ikke alle er velkomne til å søke prestestilling i Stavanger bispedømme. Vedtaket innebærer på ingen måte yrkesforbud for noen, men er en mulighet for bispedømmerådet til å gjøre kloke valg som tilsettingsorgan, sier Heskestad ifølge pressemeldingen.

I sin innledning til saken sa Helene Breivik Hellerdal fra Åpen Folkekirke at setningen som har stått i utlysninger er et uheldig signal som sendes ut.

– LHBT-personer har opplevd det sårt og vondt å bli omtalt som en «sak». Presteforeningen har oppfordret oss til å være arbeidsgivere som legger til rette for et inkluderende mangfold. Vi trenger søkere til stillingene våre, vi trenger kompetente folk og vi trenger et mangfold, sier Hellerdal.

Svært skuffet over vedtak

Videre skrives det i pressemeldingen at Therese Egebakken fra Nominasjonskomiteens liste argumenterte for å fastholde muligheten til å etterspørre samlivsform.

– Jeg håper vi viderefører dagens ordning. Jeg synes det er viktig at vi kan etterspørre samlivsform der det er aktuelt, fordi det har betydning. Hvis vi fjerner teksten i utlysningen, gagner det kun et av de likestilte synene i Den norske kirke. Det er også viktig at de ansatte opplever en god arbeidsplass. Det er rart om vi skal ansette uten tanke på hvilken situasjon presten kommer i i menigheten, sier Egebakken.

Nestleder i bispedømmerådet, Thor Magne Seland, er svært skuffet over dagens vedtak.

Stavanger bispedømme skriver at han viser til resultatene fra LHBT-rapporten som nylig ble utført på oppdrag fra Kirkerådet. Den viser at 20 prosent av de som svarer på undersøkelsen, velger å ikke være åpen på jobb.

– Det viser at det finnes en frykt for å være seg selv som ansatt i Den norske kirke, dette vedtaket vil ikke hjelpe med å fjerne den frykten. Dette handler om folk. Nå blir det ikke lettere å få større mangfold i søknadene til prestestillinger i Stavanger bispedømme, sier Seland.