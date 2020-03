Stavanger sentrum tar grep – kjører varer hjem til kundene

– Vi startet med dette på lørdag, og allerede da hadde vi fire hjemkjøringer. Nå er jeg på vei med nok en runde, sier Kristin Gustavsen, daglig leder i Stavanger sentrum.

Mandag formiddag treffer RA henne ved Jorenholmen. Sentrumslederen kommer med hendene fulle av poser som skal leveres til kunder som har bestilt varer hjem på døren. Posene kommer fra ulike sentrumsbutikker og inneholder alt fra klær til velværeprodukter. Ruten hun skal kjøre har åtte stopp, og vil ifølge Google Maps ta litt over en time.

– Foreløpig klarer vi å få varene ut ved hjelp av oss som jobber i administrasjonen, men vi har allerede fått meldinger fra folk som har tilbudt seg å hjelpe til med kjøringen, sier Gustavsen til RA.

To grunner

Hjemkjøringen fungerer på den måten at du kontakter butikken og bestiller det du ønsker. Deretter får du produktene levert gratis hjem på døren. Hos de aller fleste butikkene som er med på ordningen kan man betale via Vipps.

Gustavsen sier det hovedsakelig er to grunner til at de nå har startet med hjemkjøring.

– Den ene grunnen er at vi ønsker å hjelpe våre trofaste kunder med å få varer selv om de ikke har anledning til å komme til sentrum. Dessuten er alt som kan bidra til omsetning for sentrumsbutikkene viktig nå, sier Gustavsen, og legger til at noen av sentrumsbutikkene fortsatt er åpne.

– Noen har valgt å stenge, andre holder åpent. Vi støtter beslutningene butikkene tar uansett, sier hun.

En fjerdedel av besøket

Gustavsen sier responsen har vært positiv når det gjelder hjemkjøringen, og at antall henvendelser øker fra time til time.

– Hvordan oppleves situasjonen i Stavanger sentrum nå?

– På lik linje som hos alle andre oppleves det som ytterst dramatisk. Heldigvis har nå regjeringen lagt fram en tiltakspakke, og både kommunene og private jobber så godt de kan og ser på hvilke tiltak som må settes inn. Alle er innstilt på at dette må skje på best mulig måte, sier Gustavsen.

Da RA traff Gustavsen mandag formiddag var det ikke mange mennesker i Stavanger sentrum.

– Endelig fikk vi en fin mandag, og vanligvis ville det vært mye folk i byen og fin vårstemning. Nå er det relativt folketomt, sier hun.

Også i byen var helgen relativt folketom, ifølge Stavanger sentrums tellepunkter.

– Lørdag var besøket ganske nøyaktig en fjerdedel av en normal lørdag på denne tiden av året, sier Gustavsen.

Disse butikkene er med:

* Otteren Gullsmed og Urmaker.

* Oliviers & Co.

* Husfliden.

* Lilleba konseptbutikk.

* Skoringen.

* Volt.

* Rolfsen AS.

* Norrøna Concept Store.

* Brødrene Pedersen.

* Gullsmed Bernhard Hansen.

* Sørbø Undertøy.

* Magiske Masker.

* Pottemakeriet.

* Sprell.

* Lene Interiør.

* Session.

* Pip.

* Kitchn.

* Chili Chocolate.

* Urban.

* Katharina.

* Dick & Daisy.

* Capone & Mrs Capone Stavanger.

* DesignAzur.

* Valberget Gull & Sølv.

* Elkjøp Stavanger City.

* Koch Parfymerier.

* Day Stavanger.

* Ztil magasin Blaa.

* Change Arkaden.

* Vita Arkaden.

* Illums bolighus.

* Olvens.

* The Body Shop Østervåg.

Hjemkjøring gjelder postnummer 4005 - 4029 Stavanger med unntak av byøyene, 4031-4035 Stavanger, 4041-4049 Hafrsfjord, 4077 Hundvåg, 4083 og 4085 Hundvåg.

Listen oppdateres jevnlig, ifølge Stavanger sentrum.