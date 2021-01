Vanligvis holder ordføreren i Stavanger sin nyttårsmottakelse på Ledaal. På grunn av korona-situasjonen er arrangementet avlyst. Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) holder derfor sin nyttårstale digitalt.

Under kan du lese hele talen til ordføreren i sin helhet eller se den på video:

Kjære alle sammen.

Endelig er vi her.

I dag sier vi velkommen til 2021.

Og til et nytt år som hele verden har ventet på.

2020 går inn i historiebøkene som et globalt kriseår.

Men i dag, på årets første dag, går vi inn i året med ny optimisme, og håper at vi i løpet av 2021 kan se begynnelsen på slutten av krisen.

Vi har så mange planer, og så mye vi har lyst til å gjøre.

Men for at 2021 skal bli det året vi drømmer om, må vi holde ut litt til.

2020 begynte så bra. Med kommunesammenslåing og nye muligheter.

Så kom mars, og resten er historie.

Koronapandemien har fått konsekvenser for nesten alle aspekter av samfunnet og av livene våre.

Næringsliv, kulturliv, arbeidsliv og hverdagsliv.

Noen har mistet jobben, noen er permittert.

Andre har jobbet mer enn noen gang,

mens resten av verden har sittet på hjemmekontor.

For noen har det vært fint at verden har gått litt saktere.

Og at hverdagene har hatt et annet tempo.

Men mennesker trenger mennesker.

Og for noen har dagene på hjemmekontor, eller på studenthybel langt hjemmefra, vært tunge.

Da er det fint at UiS arrangerer hverdagsturer for studentene sine for å motvirke ensomhet:

Og jeg vil oppfordre dere til å gjøre det samme; kanskje du har en du kjenner som kunne trenge en hverdagstur i det nye året?

I Stavanger har vi tatt viktige grep for å gjøre hverdagen best mulig for våre innbyggere.

For at vi alle skal ha en jobb å gå til, og for å sikre samfunnskritiske funksjoner og omsorg til hele befolkningen.

Pandemien har rammet slik kriser som regel gjør:

Den går hardest utover de som er mest sårbare fra før.

Barn og unge, eldre og andre sårbare grupper.

Dette har vi vært ekstra oppmerksomme på under pandemien, og det vil vi fortsette å være.

Fremover vil vi ytterligere forsterke vår innsats, særlig mot barn og unge.

Vi vil gi ekstra trygghet i skolehverdagen gjennom å styrke laget rundt elevene våre med flere miljøterapeuter, og vi viderefører gratis SFO til alle førsteklassinger.

Også i 2021 vil kommunen arrangere Barnas sommer,

slik at verken pandemi eller økonomi skal hindre barn i ha et sted å gå,

og ha noe kjekt å gjøre i sommerferien.

Vi skal også åpne to nye bofellesskap for mennesker med ulike utfordringer, og styrke hjemmetjenesten, slik at eldre skal få besøk av de samme menneskene hjemme hos seg.

Gjennom pandemien har verden endret seg.

Og vi har endret oss som mennesker.

Verdiene vi navigerer etter har trådt tydeligere frem:

Vi har vendt oss mot det nære.

Og det trygge.

Dette reflekteres i kommunens økonomiske prioriteringer,

hvor nøkkelordene er trygghet og økonomisk ansvarlighet, samtidig som vi gjør viktige investeringer for fremtiden. Det reflekteres også i de valgene vi tar som mennesker.

Krevende tider klarner både hode og hjerte, og får oss til å rydde bort det som ikke er viktig.

Til ungdommen, som har fått satt ungdomstiden deres på pause:

Verden venter på dere.

Og jeg håper at også dere rydder bort det som ikke er viktig.

At dere kjenner mot til å stå imot press og forventninger fra sosiale medier og samfunnet ellers. Vær den du vil være, og lev livet på en måte som er meningsfylt for deg - og be om hjelp når du trenger det. Fortsett å legge press på bærekraft og klima, og test oss gjerne på klimaarbeidet i her i Stavanger, hvor vi gjøre gode fremskritt, og det skjer mye bra:

• I løpet av året har vi laget vårt første klimabudsjett, og vi har nylig vedtatt mål om at kommunens bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie innen 2025.

• Med Finnøy og Rennesøy som en del av kommunen vår er vi blitt en stor landbrukskommune, og vi har nylig laget en egen temaplan for klima og miljø i landbruket. Planen er for tiden på høring og vi tar gjerne imot innspill.

• Vi har også åpnet Stavangers første mobilitetspunkt på Hillevåg Torg, og delt ut Stavanger kommunes aller første Klima og miljøpris. Prisen gikk til firmaet L Rødne og Sønner for deres innsats for mer miljøvennlig sjøfart og investering i den elektriske katamaranen Rygerelektra.

Året som har gått har trigget innovasjon og nytenkning:

Alle dere barn og voksne i barnehage, skole og SFO, fritidsarbeidere, foreldre og frivillige, butikker, restauranter og kafeer, teater, konserthus, orkester og artister:

I 2020 viste dere alle sammen at vi er i stand til å snu oss om, og gjøre ting på nye måter.

Med hjemmeskole, bursdag i hagen, digitale øvelser og konserter på streaming i stua.

Vi fikk vår første digitale ONS, og en flott hybrid variant av Nordic Edge Expo.

Og vi lærte å klippe håret vårt selv. Det er i hvert fall jeg veldig glad for at vi ikke må lenger.

Jeg er utrolig stolt over innbyggerne i Stavanger, og over de ansatte i kommunen som har håndtert både kommunesammenslåing og pandemi – med alt det bærer med seg, samtidig som de har holdt både produksjonen, og motet, oppe. På tross av nedstengning og hjemmekontor har 2020 takket være dere likevel vært et år for gode resultater og nye milepæler:

• Vi har arrangert Norges første nasjonale havvindkonferanse, High Wind, for å ta en viktig posisjon innen havvind.

• Vi har hatt vårt aller første møte med hele bredden av fornybarbransjen.

• Finnøy og Rennesøy har blitt en del av Hjem-Jobb-Hjem, og vi har både fått nytt innbyggertorg og eget landsbruks- og havbrukskontor på Judaberg.

• Vi hadde rekordmange søkere til læreplassene i kommune, og er nå en av landets største lærlingebedrifter. Som et resultat av kommunens gode arbeid med lærlinger ble leder av opplæringskontoret Brita Dueland nominert til årets kommuneprofil – gratulerer så mye!

• Fremover vil vi styrke arbeidet med å synliggjøre mulighetene innen yrkesfag, noe Sander på 15 år minnet meg på da jeg hadde en prat med ham rett før jul. Tusen takk til Sander for et godt innspill, samfunnet stopper opp uten fagarbeiderne våre!

For første gang arrangerte kommunen i år en egen innovasjonsdag for alle ansatte, og passende nok var tittelen «Nytekning i blodet». For i kriser oppstår også muligheter:

• Aldri har vi vært så tett på næringslivet som i 2020. Dette har gjort oss i stand til å både håndtere situasjonen her og nå, og yte lokal bistand samtidig som vi har fått på plass viktige og langsiktige strategiske grep, som nytt regionalt næringssamarbeid og ny næringsstrategi, som nå er ute på høring.

• Vi har nylig lansert prosjektet «Energihovedstaden», hvor vi trapper opp energisatsingen ytterligere, og inviterer til et bredt regionalt samarbeid. Som Norges femte største havbrukskommune inviterer vi også til en sterk regional satsing på havbruk.

Korona vil prege både næringsliv og økonomi i lang tid fremover.

Men i 2021 bretter vi opp ermene, og med en stødig hånd på rattet og blikket rettet fremover, styrker vi Stavanger som energihovedstad, storby og landbrukskommune:

En liten metropol med et unikt øyrike, hvor fremtidens bedrifter vil etablere seg, og de beste hodene, kanskje med bakgrunn fra e-sport, kommer for å bosette seg, og utvikle ny teknologi og bygge broer til morgendagens industri. Og hvor vi etter hvert selvsagt vil få medisinstudium med gradsrett på UiS.

Hvordan verden blir etter korona vet vi ikke helt enda, og det er opp til oss hva vi vil ta med oss videre, som enkeltpersoner og som samfunn. Her hjemme har vi virkelig fått kjenne på viktigheten av et sterkt fellesskap, det som både er limet i samfunnet og sikkerhetsnettet som tar imot oss når krisen rammer. Det må vi ta vare på.

I global sammenheng håper vi:

• At verdens land erkjenner at vi er sammen i et skjebnefellesskap, og at tilliten mellom mennesker og nasjoner bygges opp i stedet for å brytes ned.

• At pandemien har befestet og forsterket den grønne bølgen, og at EUs Green Deal og valget av Joe Biden som president i USA vil styrke arbeidet med å kutte globale utslipp og bidra til å bedre internasjonal stabilitet.

• At verdens ledere finner løsninger på krig og konflikter, og at vi sammen evner å finne løsninger på humanitære kriser og stoppe diskriminering på grunnlag av hudfarge, kjønn eller legning.

Her i Stavanger håper vi at 2021 vil gi oss den gode hverdagen tilbake,

og at arbeidsdagene kan vende tilbake til normalen.

Jeg ser frem til å få treffe mange flere av dere som bor her i kommunen;

i lokalmiljøet deres, der dere jobber eller går på skole.

Vi bor i en kommune i en region som vokser stadig tettere sammen på grunn av utbygging av infrastruktur og digitalisering. Derfor vil jeg få bruke anledningen til å takke innbyggerne i Sandnes, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Strand og andre nabokommuner.

Vi er avhengige av hverandre for å fortsette å holde smittetallene nede, men ikke minst for å skape vekst og omstilling i lokalt næringsliv. Det er jeg overbevist om at vi klarer.

Jeg gleder meg til vi kan besøke venner og gi klemmer.

Til vi kan gå på flere konserter, teater og de mange festivalene vi er så glade i.

Og til vi endelig kan gå på Vikingkamp, selv om det blir uten Bjarne Berntsen.

Alt vil ikke være som før.

Men det vil bli bra.

Som Stavanger-poet Silje Opofte skriver i sitt dikt:

Verden ristes

men snart settes kulen ned

og alt ramler på plass

på nye steder

Vi har lagt bak oss et 2020 vi aldri vil glemme.

Men nå legger vi fra oss det som ikke ble,

og tar med oss alt vi har lært,

de gode erfaringene

de fine øyeblikkene

og sammen går vi inn i et nytt år med forventninger og håp.

På vegne av hele kommunestyret for Stavanger kommune vil jeg ønske dere alle et godt nytt år.