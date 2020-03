Stavanger kommune vil ha redusert betaling for barnehage og SFO

I en pressemelding fra Stavanger kommune står det at foreldre som har nå har barna sine hjemme, bør få redusert betaling for barnehageplass og SFO.

– I den unntakstilstanden vi er nå, hvor barnehager og SFO ikke har mulighet til å gi det fullverdige tilbudet de vanligvis gjør, mener jeg det er riktig å redusere betalingen, eller stanse den helt, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

– Mange foreldre påtar seg nå det ansvaret som til vanlig er kommunens oppgave. Det blir dermed feil om kommunen skal ta seg betalt for en oppgave som nå skjøttes av foreldre landet rundt. Å stenge ned barnehagene var et statlig pålegg som alle kommuner var nødt til å innrette seg etter, så jeg håper at staten vil ta regningen for dette – og kompensere kommunene i etterkant, sier Nordtun.

Stavanger-ordføreren mener dette tiltaker er helt naturlig når tilbudet ikke er der.

– Jeg fikk inntrykk av at staten og ministre mener det samme under pressekonferansen fredag, sier hun til RA.

Nessa Nordtun forteller at per nå er det mange foreldre som tar kontakt og lurer på nettopp dette.

– Det vil kunne hjelpe på folks økonomi, og de som allerede er i en vanskelig situasjon. De økonomiske konsekvensene av viruset er enorme for kommunen, næringslivet og folk, derfor håper vi at staten vil kompensere for dette, sier hun.