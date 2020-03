Fredag 13. mars la Stavanger kommune ut en melding på sine nettsider om at de ønsket en oversikt over frivillige med helsefaglig bakgrunn, som kan bidra hvis det blir mangel på helsepersonell. Tre dager senere har over 900 personer meldt seg.

– Dette er helt fantastisk! Det tok ikke lang tid fra vi la ut meldingen til det begynte å tikke inn med registreringer, og det har fortsatt jevnt og trutt gjennom hele helgen. Mandag morgen hadde vi 937 registrerte, sier Atle Melangen, seksjonsleder for frivillighet i Stavanger kommune i en pressemelding på kommunens nettside.

LES OGSÅ: Sjokkbot for karantenebrudd

200 kjører handler og kjører mat

Flere frivillige organisasjoner har også engasjert seg for å hjelpe mennesker som er syke eller i karantene, og gjennom et godt samarbeid disponerer kommunen nå minst 200 personer som kjører ut mat til innbyggerne og 34 personer som er såkalt ringevenn, et tilbud til de som trenger noen å snakke med.

– Dersom du har behov for støtte og hjelp kan du kontakte frivilligsentralene i Stavanger. De koordinerer det frivillige arbeidet i kommunen og gjør det de kan for å tilby den støtten og hjelpen innbyggerne trenger, sier Eileen Myrbakk Olsen, leder for Hillevåg frivilligsentral.

Registreringssystem for frivillige lag og organisasjoner

Engasjementet er så stort at kommunen nå har flere frivillige enn det er behov for. Det vil derfor bli en ordning hvor også frivillige lag og organisasjoner skal kunne registrere seg, slik at kommunen kan ta kontakt om eller når det blir behov for det.

LES OGSÅ: Nå bør alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon holde seg hjemme

– Vi jobber med et registreringssystem for frivillige. Vi har ikke dette helt på plass ennå, men det vil komme mer informasjon etter hvert, sier Melangen.

I mellomtiden oppfordrer han alle til å være oppmerksom på de rundt seg.

– Kanskje kan du hjelpe en syk nabo eller en venn i karantene med å lufte hunden, handle mat eller bare slå av en prat (over telefon), oppfordrer Melangen.

LES OGSÅ: Korona forsinker Ryfast-åpning