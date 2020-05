Staten forlenger avtalene om minimumstilbud med flyselskapene

I tillegg utvides avtalene med nye ruter i Nord-Norge, opplyser samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Alta-Oslo og Kirkenes-Oslo vil bli inkludert sammen med én ekstra avgang hver dag på ruten Tromsø-Alta. Avtalen innebærer blant annet at det fortsatt skal være minimum seks daglige rundturer mellom Oslo og Trondheim og fem daglige rundturer mellom Oslo og henholdsvis Stavanger og Bergen.

– Fly er viktig for næringslivet og personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt i vårt langstrakte land. Derfor forlenger vi avtalen med flyselskapene om et grunnleggende tilbud i hele landet da det i situasjonen vi er i nå, ikke er grunnlag for kommersiell drift, sier Hareide.

Det kommersielle grunnlaget for en stor del av norsk passasjertrafikk har falt bort under koronautbruddet.

Avtalene ble inngått 25. mars og skulle vare fram til 31. mai, men forlenges nå til 30. juni.

