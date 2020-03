SR-Bank: Setter ned boligrenten

SpareBank 1 SR-Bank setter ned rentesatsene for boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng.

Laveste veiledende pris på boliglån vil etter endringen være 2,49 prosent for førstehjemslån. Det opplyser banken i en pressemelding mandag formiddag.

– Vi opplever krevende tider med stor usikkerhet. Vi har valgt å sette ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder. Endringen gjenspeiler forventet pris på innlån i pengemarkedet etter at Norges Bank på fredag kuttet styringsrenten, sier konserndirektør for personmarkedet Jan Friestad.

Trer i kraft 29. april

For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 29. april 2020.

De nye prisene vil for nye lån gjelde fra tirsdag 18. mars. Samtidig settes renten på innskudd ned med inntil 0,35 prosentpoeng med virkning fra 18. mai 2020.

Den enkelte kunde som får justert ned renten, vil få informasjon om dette i nettbanken eller annen valgt foretrukket kanal.

– I tillegg har vi, inntil videre, tatt bort omkostningene for å innvilgelse av avdragsfrihet, sier Jan Friestad.

