Solberg: Nye lettelser hver 14. dag

Regjeringen la torsdag fram sin plan for å gjenåpne Norge.

Norge er nå over i en ny strategi mot koronaepidemien, sa statsministeren.

– Fram til nå har strategien vært så slå ned viruset. Nå er vi over i en kontrollstrategi, sa Solberg.

Hun uttrykket lettelse over at det nå er mulig å åpne opp samfunnet igjen.

– Nå snakker vi om hvilken rekkefølge vi kan åpne opp samfunnet, ikke hva vi må stenge ytterligere ned. Det viser at strategien har funket, sa hun.

Forutsetningen for gjenåpningen er at smitten fortsatt holdes under kontroll, understreket hun.