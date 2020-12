Solberg: Gode nyheter for dagene og månedene framover

– Koronavaksinen er nærmere enn noen gang. Samme dag som solen snur og vi går mot lysere dager, så godkjenner EU den første koronavaksinen, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Etter at vaksinen nå er formelt godkjent i EU-systemet, ventes de første vaksinedosene å ankomme Norge om få dager. I romjulen, mest sannsynlig 27. desember, vil den aller første vaksinen bli satt.

– Jeg er glad for at den første koronavaksinen nå er godkjent for bruk i EU og Norge. Vi vil starte vaksinering samtidig med de andre europeiske landene, sier helseminister Bent Høie (H).

Detaljerte opplysninger om distribusjonen av vaksinen og lagringsplass er strengt hemmelig. Men det er kjent at vaksinene først vil bli levert til såkalte ultrafrysere hvor den kan lagres i 70 minusgrader. Derfra kan den distribueres videre ut til kommunene.

Men da begynner klokka å tikke – vaksinen har nemlig en holdbarhet på fem dager etter at den er tatt ut av de ekstra kjølige fryserne. Kommunene har derfor blitt bedt om å lage nøye og detaljerte planer for hvordan de skal gjennomføre vaksineringen slik at ingen vaksiner går til spille.

Pfizer: – Et steg nærmere seier i kampen mot viruset

Pfizer-Biontech-vaksinen ble mandag kveld formelt godkjent for bruk i EU og Norge. Daglig leder i Pfizer Norge, Sissel Lønning Andresen, sier at dette er en stor dag.

– I løpet av det siste året har forskere over hele verden revolusjonert hvor raskt det er mulig å utvikle og produsere vaksiner uten å gå på akkord med høye kvalitetskrav. På vegne av den forskningsbaserte vitenskapen og legemiddelindustrien er jeg stolt over hva vi har fått til, sier hun i en pressemelding.

Sammen med andre vaksineprodusenter kommer Pfizer og Biontech til å bidra til at norske myndigheter får vaksiner tilgjengelig til store deler av befolkningen. I løpet av det neste året er planen at Norge skal få tilgang til opptil 2,5 millioner doser av Pfizer og Biontechs vaksine, i tillegg til de dosene som er bestilt eller ventet fra andre produsenter.

