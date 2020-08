Sola-passasjerer testet seg for koronavirus

– Jeg har vært seks uker i Waldstetten i Tyskland hvor jeg kommer fra, sier Yvonne Eidem til RA.

Hun bor til daglig på Jørpeland, og da hun hadde muligheten til å teste seg for koronaviruset på Stavanger lufthavn Sola var hun ikke i tvil om at det var det beste å gjøre.

– De siste ukene har smittetallene gått opp i Tyskland, og derfor mener jeg at det er best at jeg tester meg, sier Eidem.

– Jeg synes det er helt fantastisk at man kan teste seg her på flyplassen med en gang, legger hun til.

Mandag ettermiddag åpnet Stavanger lufthavn en teststasjon hvor flypassasjerer som kommer fra utlandet kan testes for korona-virsuet. Testtilbudet gjelder både rogalendinger som kommer hjem fra utenlandsreise, og utenlandske arbeidere og turister som ankommer regionen. Sola kommune har det medisinske og organisatoriske ansvaret for testsenteret, Avinor stiller med lokaler og infrastruktur og nabokommunene Sandnes, Stavanger, Klepp og Randaberg, samt Stavanger Universitetssjukehus, Røde Kors og Sivilforsvaret, har bidratt med ressurser.

En stolt og glad Sola-ordfører

Ordfører i Sola kommune, Tom Henning Slethei (Frp), var den første som fikk teste seg for korona-viruset ved den nye teststasjonen på flyplassen.

– Det gikk veldig greit, men jeg foretrekker fortsatt snorklipping, sier han lattermildt.

Han er stolt og glad for at administrasjonen i Sola kommune har tatt utfordringen og fått opprettet et testsenter på flyplassen.

– Vi ser at andre kommuner ikke klarer å levere, så dette er et godt samarbeid. Vi har fått gode råd og veiledning om hvordan vi skal gjøre det, og jeg synes det er veldig bra at vi leverer så kjapt, sier han til RA.

Nå håper Slethei at flest mulige benytter seg av testilbudet, men mener at det er viktig at det ikke framstår som en falsk trygghet.

– Det må ikke være slik at man tror at man ikke trenger å fullføre karantenen, sier han.

Reidun Vigdel Ølberg, rådgiver for Levekår i Sola kommune, påpeker at en eventuell negativ koronatest ikke forkorter karantenetiden man har pådratt seg.

– Man må uansett være i karantene, og man kan være syk uten symptomer, sier hun til RA.

Hun forteller at reisende som kommer fra gule og røde land kan stoppe innom teststasjonen på vei hjem fra flyplassen, hvis de har lyst til det - selv om de ikke har symptomer. Tilbudet er gratis.

– Det er først hvis man får symptomer at man bør tenke at man må ta en test, og det kan man like så godt gjøre i egen hjemkommune. Men, det er nok en del som har vært ute og reist som er bekymret, som har vært i land som har blitt røde underveis, og som kanskje har vært i nærkontakt med noen som er smittet. En test her på flyplassen vil lette arbeidet for dem, sier Vigdel Ølberg.

Dersom man ønsker å teste seg må man fylle ut et registreringsskjema og levere det i skranken. Når det er gjort blir man tatt med til et testrom, hvor man får hjelp av sykepleiere til å ta testen.

Sykepleiere, vernepleiere og helsfagarbeidere jobber ved testsenteret, som etter planen skal være åpent så lenge det ankommer fly til lufthavnen. Frivillige fra Røde Kors hjelper til med utfylling av registreringsskjema og å få ut informasjon om muligheten for testing til de reisende.

Lufthavnsdirektøren: – Minner om alvoret i situasjonen

Lufthavnsdirektør ved Stavanger lufthavn, Anette Sigmundstad, forteller RA at hun synes det er bra at flyplassen har etablert et testsenter.

– Det er et godt tilbud til de reisende, og det minner om alvoret i situasjonen. De som føler at de bør teste seg får gjort det, og de som tenker det ikke er nødvendig tar likevel med seg påminnelsen når de går gjennom lufthavnen, sier hun.

Hun tror at mange vil benytte seg av tilbudet etterhvert som det kommer på plass flere steder.

– Jeg tror folk vil føle at det gjør reisen tryggere, sier Sigmundstad til RA.