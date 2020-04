Smittevernoverlege: – Det er trygt å gå til legen

Ruth Midtgarden, smittevernoverlege i Stavanger kommune, sier at hun nå er opptatt av at det virker som om folk er engstelige for å oppsøke legehjelp når det de trenger det.

– Det virker som om folk har litt smitteangst, sier Midtgarden og viser til en rapport som nylig kom fra Skottland.

Denne viser en økt dødelighet av andre sykdommer enn korona.

Oppfordrer

Hun oppfordrer derfor folk om å kontakte legen for en konsultasjon når en føler at tingene ikke er som de skal være.

– Dette kan skje via telefon eller video eller at en møter opp på legekontoret fysisk når det er nødvendig. Vi må lytte på hjerter, kjenne på mager, ta blodprøver, følge opp diabetes, sier Midtgarden til RA.

Hun understreker at en ikke skal møte opp hos legen uten å ha en avtale.

– Samtidig er det trygt å gå til legen, dersom en må det, og de enkelte legekontorene har iverksatt en rekke tiltak for å hindre smitte, sier Midtgarden og tilføyer:

– Har en vage symptomer på noe, så må en ikke vente.

Midtgarden forklarer vage symptomer med «vonter» som ikke går over, og «vonter» som en ikke har hatt tidligere.

5. dag uten smitte

Onsdag var den femte dagen på rad da det ikke var registrert nye koronatilfeller i Stavanger.

– Det siste døgnet har vi testet 15 personer. Ingen av disse var positive, sier Midtgarden.

Hun sier at Stavanger kommune nå har god testkapasitet, og at det ikke er så mange som melder seg for testing.

Fortsatt er det fastlegene og legevakten som tar stilling til hvem som skal testes.

– Samtidig viser dette at vi har en lav smittespredning og det er flott at tiltakene virker. Våre tall harmonerer også med det sykehuset rapporterer om, sier Midtgarden og oppfordrer folk om å fortsette å holde på smittevernstiltakene:

– Hold avstand og hold ut.

Det var per i torsdag fire personer innlagt på SUS med koronasmitte.

Én av disse får respiratorbehandling.

