Ronny Edvardsen er butikksjef hos Things with a story (TWAS) mens Aud Helen Eike Erdal er eier. På fanget sitter «butikkhunden» Joy. Erdal forteller at de var litt bekymret før åpningen i september, men at det hele har gått over all forventning. Hun tror folk har blitt mer bevisst på å handle lokalt.