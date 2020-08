Slik bruker du munnbind riktig – og dette må du ikke gjøre

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget plakater for å vise hvordan man bruker medisinske munnbind og ansiktsmasker av tøy riktig. Der forklarer de hvordan de skal tas av og på, i tillegg til at de oppsummerer flere generelle råd.

Dette er forskjellen på de to typene:

* Medisinske munnbind. De kan forebygge at du smitter andre, i tillegg til at det kan redusere risikoen for at du selv blir smittet, skriver FHI. Bruker du dem feil, øker sjansen for at du kan bli smittet. Noen munnbindklasser og åndedrettsvern bør forbeholdes helsetjenesten. Hvert munnbind skal bare brukes én gang.

* Ansiktsmasker av tøy. De har ikke standarder for produksjonen, slik som medisinske munnbind. I tillegg er det ukjent i hvor stor grad de beskytter brukerne og stenger smitte ute (den såkalte filtreringsevnen), skriver FHI. Vask maska mellom hver bruk på minst 60 grader.

Selv om beskyttelsesgraden for ansiktsmasker av tøy ennå ikke er kjent, har USAs smittvernsenter CDC uttalt at enhver form for ansiktsbeskyttelse, selv en bandana, vil være bedre enn ikke noe, skriver The Guardian. FHI har på sine nettsider oppsummert kunnskapsgrunnlaget om bruk av ansiktsmasker og munnbind.

Kjøper du munnbind på apotek følger det ofte med en veiledning for bruk.

Hvordan bruke dem

Slik tar du på deg munnbind eller ansiktsmasker:

* Vask henda med varmt vann og såpe før du tar på munnbind.

* Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesa. Noen varianter har nesebøyle, den skal da presses så den passer over neseryggen.

* Fest strikken rundt ørene, og tilpass så munnbindet også dras ned under haka (hvis mulig).

Når du har munnbindet på deg:

* Unngå å ta på selve munnbindet. Ta heller på strikken eller båndene.

* Ikke ha munnbindet nedenfor nesa eller på haka, og ikke flytt det opp og ned.

* Når du skal ta det av deg, løsne det nederste festebåndet først, deretter det øverste (hvis det har bånd).

* Fjern munnbindet fra ansiktet mens du holder i strikkene/båndene.

* Hvis det er munnbind til engangsbruk, skal det kastes i en søppelbøtte med en gang du tar det av. Brukte ansiktsmasker av tøy skal oppbevares i en lukket plastpose til du får vasket den.

* Vask henda igjen etter at du har tatt av eller berørt munnbindet eller maska.

Andre ting å være obs på:

* Bytt munnbind eller ansiktsmaske hvis det blir fuktig eller du tar det av for å spise eller lignende. Munnbind bør skiftes etter høyst fire timer.

* Selv hvis du bruker munnbind eller ansiktsmasker er det viktig å også følge de generelle rådene om hyppig håndvask, avstand og å holde seg hjemme ved sykdom.

* Feil bruk av munnbind og å ta seg ofte i ansiktet mens de brukes, kan øke smittefaren.

(Kilder: FHI, Helsenorge, leverandørinformasjon apotekene, VG)

Har lært

Helseminister Bent Høie (H) ble tidligere i år avbildet mens han brukte munnbind feil, og torsdag tok statsråden selv opp saken i et Facebook-innlegg.

– På dette bildet fra mai har jeg rett og slett tatt på munnbindet helt feil! skriver Høie.

– Jeg håper mediene bruker dette bildet til å vise hvordan man IKKE skal bruke det. Nå har jeg lært hvordan det faktisk skal gjøres: Munnbindet skal klypes sammen over nesen og dras under haken, fortsetter han.

Det er også mulig å sy sine egne ansiktsmasker, som Gunnar Hasle, lege ved reiseklinikken og tidligere overlege ved infeksjonsavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, sa til Dagsavisen tidligere i år. Han understreket samtidig at hjemmelagde munnbind ikke gir 100 prosent sikkerhet.

