Slik blir den nye luftveislegevakten

Seteradene er fjernet og den store salen i Stavanger Forum har blitt til et gigantisk legekontor.

Margrete Wiggen, fagutviklingssykepleier i Stavanger kommune, var en av dem som i går viste mediene rundt.

Det som tidligere var scenen har nå blitt en post som betjenes av en vaktleder som vil ha full oversikt over det som skjer i lokalet.

I tillegg er det åtte undersøkelsesrom, der fire av disse vil bli benyttet i oppstarten.

Ifølge Wiggen vil også den nye luftveislegevakten være døgnbemannet med tre sykepleiere og to leger på dagen og om kvelden, og én lege og én sykepleiers på natten. Stavanger Forum er også rigget med egne ventesoner hvor en får beskjed om å oppholde seg mens en venter på å få slippe inn.

Prøvetakingstelt

På utsiden er det rigget til et prøvetakingstelt der en har plass til fire biler om gangen, og som kan ta imot nye biler hvert femte minutt.

Og fortsatt er det slik at en ikke skal møte opp hos luftveislegevakten uten å være henvist dit. Oppfordringen er at folk ringer 116 eller 117 dersom de trenger behandling på legevakten. Dette for at det skal foretas en vurdering av pasientene og for å hindre at det kommer koronasmitte på den ordinære legevakten.

Det var ordfører Kari Nessa Nordtun som sto for åpningen av den nye luftveislegevakten mandag.

– Hadde vi møttes her på Forum-området i normal drift, skulle jeg ha sikkert ha ønsket velkommen til en stor fagkonferanse med deltakere fra inn- og utland. Slik er det ikke. Alle arrangementer er som kjent avlyst, sa Nordtun.

Ifølge Nordtun er kommunens tjenestetilbud blitt sterkt påvirket av korona-situasjonen.

– Vi må hele tiden snu oss rundt for å finne nye måter å organisere oss på. Det vi ser her, er resultatet av god organisering og handlings- og gjennomføringskraft. Luftveislegevakten og beredskapskjøkkenet ved Expo-hallen ble rigget i løpet av en langhelg av kommunens folk og dyktige håndverkere, sa Nordtun.

Ifølge Nordtun har FHI varslet økt testing framover, og flyttingen av luftveislegevakten fra Våland og legevakten sikrer god kapasitet, mer plass og bedre egnede lokaler.

Hun benyttet også anledningen til å takke alle som har fått på plass den nye luftveislegevakten, og de som skal gjøre en innsats her framover.

