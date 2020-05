Slik blir 17. mai-feiringen

17. mai som normalt blir det ikke. Det blir ikke barnetog eller folketog. Kommunene ønsker ikke at skapes nye arenaer for smittespredning.

Likevel er det mye å ta seg til og mange måter å feire nasjonaldagen på og det som er helt sikkert er dette:

17. mai er ikke avlyst!

– Vi oppfordrer alle til å gjøre klar bunaden og finstasen, spise god mat, synge sanger og la barna spise så mye is og pølser som de orker. Nasjonaldagen blir markert så verdig og bredt som mulig ut i fra de smittevernreglene som gjelder, sier leder av 17. mai-komiteen i Stavanger, Ann Sesilie Tekfeldt.



Ann Sesilie Tekfeldt, leder 17. mai-komitten i Stavanger.

Kortesje gjennom byen

I Stavanger står blant annet kransenedleggelser, korpsmusikk ved gamlehjem og en bilkortesje gjennom byen på programmet for dagen. Alle detaljer finnes her.

Bilkortesjen har fått navnet «Alt blir bra». Brannvesen, politi, helse og førstehjelpskorpsene er blant annet med i kortesjen som kjører barnetogruten på Storhaug og deretter videre i folketogruten. Det hele går av stabelen mellom kl. 11.00 og 13.00.

– Vink og rop gjerne til dem fra terrasser og hager, lyder oppfordringen fra kommunen.

Det blir også sendt et festprogram fra Konserthuset etter kortesjen.

Annerledes feiring

17. mai-komiteen i Sandnes er også klar på at nasjonaldagen skal feires, selv om det blir på en annen måte enn mange er vant til. Alle detaljer for feiringen i Sandnes finnes her.

– Dette blir en annerledes nasjonaldag, men vi oppfordrer likevel alle til å feire og kose seg så mye de bare klarer. Skap en uforglemmelig dag for barna, sier leder av 17. mai-komiteen i Sandnes, Pål Morten Borgli.

Årets feiringer i Stavanger og Sandnes vil følge anbefalingene fra norske helsemyndigheter. Arrangementer på skolene er derfor også avlyst, og det er også kommunedelsarrangementene.



Pål Morten Borgli, 17. mai-komiteen i Sandnes.

Båtkonvoi

De største arrangementene i Sandnes finner sted på nuter og på fjorden. Veteranskipet MS «Sandnes» vil lede en båtkonvoi som skal seile en runde i distriktet.

I den anledning har Borgli følgende oppfordring:

– Det kommer til å bli et vakkert skue jeg håper mange vil få glede av. Vi ber om at folk unngår å oppsøke steder med store ansamlinger av andre skuelystne, og heller finner seg en brygge, nut eller knaus der de kan nyte synet umed minst én meters avstand til andre.

PS. Ordførerens taler både både fra Stavanger og Sandnes kan ses på kommunenes nettsider.

Feiringen i Stavanger:

* All info og alle detaljer om feiringen finnes på Stavanger kommunes nettsider.

* Av smittevernhensyn er det ikke ønskelig med folkeansamlinger. Derfor vil ikke alle klokkeslettene bli annonsert.

* Kransenedleggelse på Eiganes gravlund, Hetland Gravlund, ved frihetsmonumentet i Mosvannsparken, på Revheim kirkegård. Flaggheising og tale i trappene ved rådhuset i Stavanger sentrum.

* Musikkorpsene spiller i bydelene som vanlig.

* Bilkortesjen «Alt blir bra!» med brannvesen, politi, helse og førstehjelpskorpsene kjører kjører barnetogruten på Storhaug og deretter videre i folketogruten. Det hele går av stabelen mellom kl. 11.00 og 13.00.

* Korpsmusikk og konserter utendørs ved ulike sykehjem utover dagen. Sjekk kommunens nettsider for detaljer.

* Skolekorpsene spiller i bydelene. Sjekk skolenes egne sider eller kommunens nettsider for detaljer.

* Festsending: Klokken 12.00 blir det Festsending fra konserthuset i Stavanger. Sendingen vises direkte fra klokken 12.00 på kommunens nettsider, og hos Rogalands Avis. Den vises også på Facebook-sidene til kommunen. Programledere: Nina Ellen Ødegård og Christian Eriksen. Bidragsyterne er mange.

* Klokken 13.00 på nasjonaldagen blir det salutt fra ni av Forsvarets anlegg I Stavanger blir det brannsprøyter og sirener fra veteranbrannbåten «Nøkk» fram til nasjonalsangen starter der alle inviteres til å være med på å synge «Ja, vi elsker» samtidig.

Feiringen i Sandnes:

* All info om feiringen i Sandnes finnes på Sandnes kommunes hjemmesider.

* På programmet står blant annet: Salutt fra Ulvanuten, Bekransning av monumenter ved Sandnes kirke, Lutsi, Høyland kirke, samt kransenedleggelse på Høle, Hommersåk, Figgjo og Forsand. Markeringer på Dalsnuten, Lifjell, Vedafjell, Bogafjell, Ragnhildsnuten og Lauvvik med ulike kulturinnslag.

* I bydelene er det ulike aktiviteter med korps og andre gode initiativ som besøker din gate og hage, melder Sandnes kommune.

* 17. mai-komiteen inviterer også lag, foreninger, gata di, borettslaget – ja, alle til å delta i en konkurranse ved å sende inn beste 17. mai-innslag.

17. mai-konvoien:

* Arrangørene håper på at flest mulig blir med i egen båt, og de som ikke har mulighet til det ønsker at de skal få delta i opplevelsen ved å stå på land med flagg og rop!

* For Stavanger-konvoien med D/S Rogaland, er oppmøte klokken 12.50 ved Stavanger konserthus. Avgang fra Stavanger konserthus er klokken 13.00. Konvoien seiler ut Byfjorden, langs bysiden til Kalhammeren, Tasta og Dusavik. Korps spiller på Tastasjøen, ved Møkster kai. Så seiler konvoien over til Kisteneset/Hundvåg, Langøy, Roaldsøy og videre til Pinå.

* M/S Sandnes har oppmøte 12.50, og seiler fra Sandnes kl. 13.05, mot Hana, Sandvik og Strondavika.

Ca klokken 14.30-15.00 samling med Stavanger-konvoien på den åpne fjorden ved Pinå.

* Felles konvoi mot Tou scene og Lervig brygge, her spiller Tromlingane. Dette blir «hovedscenen» med korps og TV-sending herfra. Konvoien seiler videre sammen til Pannevikodden fyr (Rosenli), Li, Hommersåk og Usken.

*Ca klokken 16.00 splitter konvoien seg, (det er nå valgfri seilas videre), en seiler inn mot Stavanger og en seiler inn mot Bersagel og Forsand, siste med værforbehold.