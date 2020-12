Skremmende smitteutvikling – innfører strengere regler

Det skriver kommunen i en pressemelding tirsdag.

– Jeg skjønner at mange nå er engstelige. En del har ikke fått den julehøytiden de hadde sett for seg. Alt tyder på at smittetallene vil fortsette å øke de neste dagene, og vi vet at det vil ta tid før vi ser den endringen vi ønsker. Smitten må slås ned og det må skje fort, fastslår Nessa Nordtun.

Videre i pressemeldingen opplyses det at beredskapsledelsen i Stavanger kommune besluttet i møtet tirsdag 29. desember å jobbe med en ny forskrift for lokale og målrettede smitteverntiltak. Forskriften vil bli presentert på en pressekonferanse når et politisk vedtak foreligger onsdag ettermiddag.

– Tiltak som kan blir vurdert for å gjenvinne kontrollen, er mer bruk av munnbind og ulike innstramminger for å begrense antall nærkontakter. Det kan nok oppleves som mer inngripende enn tidligere, men det handler om liv og helse og er helt nødvendige, understreker Nessa Nordtun.

– Vi må alle ha smittefaren i bakhodet

Ordføreren minner om at kommunen allerede har en rekke pågående tiltak.

– Erfaringene våre viser at rutinene ved sykehjem og helseinstitusjoner er gode og at de virker. Vi har gjentatte ganger klart å slå ned smitten hos våre svakeste. All ære til de som står midt oppe i det, sier hun til kommunen.

– Godt samarbeid er avgjørende for å forebygge smitte. Derfor har vi lenge hatt god dialog med nabokommunene, vi jobber godt med Stavanger universitetssjukehus, taxinæringen og med de delene av det somaliske miljøet som er rammet av smitteutbrudd. I tillegg har vi et ukentlig dialogmøte der blant annet næringslivet, og restaurant- og serveringsbransjen og idretten er representert, legger Nessa Nordtun til.

Ordføreren har en sterk oppfordring til alle som ser fram til nyttårsfeiring.

– Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig det er at nyttårsmarkeringene foregår i rolige former. Vi må alle ha smittefaren i bakhodet. Det er leit at klemmene ikke kan sitte like løst som før, men det er nødvendig å være påpasselig med å holde avstand og kjenne etter symptomer, sier hun.