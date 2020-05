Skoler i Stavanger og Sandnes får kritikk av Datatilsynet

Datatilsynet reagerer kraftig på at alle elever i Stavanger og Sandnes har tilgang til hverandres kontaktinformasjon via læringsplattformen i skolen.

Via læringsplattformen G suite for education, har elevene i Sandnes og Stavanger tilgang til navn og epostadresser til alle lærere og elever i sin kommune via skolekontoen sin, skriver Stavanger Aftenblad.

– Dette er noe som ikke skal skje. Her har elever fått tilgang til opplysninger om andre som de ikke skal ha, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Datatilsynet tar det svært alvorlig og undersøker nå hvor omfattende avviket er.

Mange tusen navn

Kontaktlisten i Stavanger har 23.683 navn, mens Sandnes-listen har 13.549 navn.

– Siden dette avviket har et såpass stort omfang og gjelder barn, vil vi kontakte kommunen etter denne samtalen og fortelle om dette slik at de får mulighet til å lukke dette snarest, sier Thon til avisen.

Han er spesielt bekymret for barn som bor på hemmelig adresse og for om deres informasjon skal ha blitt gjort tilgjengelig.

Ikke vurdert som avvik

Både skolesjef Jørn Pedersen i Stavanger kommune og kommunaldirektør Pål Larsson for skole og oppvekst i Sandnes kommune var klar over at elevene hadde tilgang andre skoleelever og ansattes epostadresser via Google-læringsplattformen, men det var ikke vurdert som avvik.

Ingen av dem er kjent med klager fra foreldre, men Aftenbladet har hatt kontakt med foreldre som er bekymret for at slik informasjon er tilgjengelig på barnas chromebook, og for hvilke konsekvenser det kan få om andre får tilgang til informasjonen.

