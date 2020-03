Skoleelever fra Rogaland på vei hjem fra skoletur

På vegne av fylkesordfører, Marianne Chesak (Ap), ble det lørddag formiddag sendt ut en pressemelding. I den oppplyses det at de videregående skolene har hatt en rekke skoleturer den siste tiden, og de fleste av disse er nå kommet hjem.

Rogaland fylkeskommune skal ha hatt løpende kontakt med alle elevgruppene og vurdert tiltak opp mot de enkelte lands grenseregler for å sikre at alle elevene kommer seg trygt hjem. Per nå gjenstår det fire grupper med omtrent 75 elever og lærere som har vært i Frankrike, Tyskland, Spania og Zambia. Disse forventes å komme hjem i løpet av søndagen.

På grunn av usikkerheten med grensepasseringer, som følge av korona-viruset, chartret Rogaland fylkeskommune tidligere i uken tre busser for å ha transportberedskap og kunne hente elever som eventuelt ikke kommer seg hjem med fly. Disse ble sendt nedover og står på Schiphol flyplass i Nederland. Likevel har det ikke vært bruk for dem.

I mailen står det videre at det nå viser seg at alle elevene som skal hjem med fly, kommer hjem lørdag kveld. Det vil da ikke bli behov for de tre bussene.

En elevgruppe har vært på Renault-fabrikken i Frankrike. De kjørte skolens minibuss nedover og er nå på vei hjem i den samme bussen. De tar Kiel-fergen og ankommer Rogaland søndag.

– Ser fram til å få elevene hjem

Fylkesordfører Marianne Chesak forteller RA at elevene følges opp, og at det hele er under kontroll.

– Nå er det viktigste å få elevene fort og trygt hjem, sier hun til RA.

Elevene og lærerne skal rett hjem i hjemmekarantene, og ifølge Chesak har ikke fylkeskommunen fått noen signaler på verken sykdom eller smitte.

– Vi følger likevel retningslinjene, sier fylkesordføreren.

– Det har vært en del foreldre som har lurt på når og hvordan elevene kommer hjem, legger hun til.

Chesak tror mange av elevene synes det er leit at de må avbryte reisen, men at de har full forståelse for hvorfor det må bli nettopp slik.

– Som fylkesordfører ser jeg fram til å få elevene vår hjem, sier hun.