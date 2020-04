Skisse: Slik blir kontantstøtten

Etter det NTB kjenner til, ble finanskomiteen på Stortinget orientert om innholdet torsdag.

LO, NHO, Virke, SMB Norge og Finans Norge har vært i dialog med Finansdepartementet gjennom uka om den nye kompensasjonsordningen, som formelt skal legges fram fredag.

Den såkalte kontantstøtten skal dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere anslått at ordningen vil koste rundt 20 milliarder kroner i måneden.

Terskel for å komme med

I den foreløpige skissen, som NTB har fått tilgang til, legges det opp til at bedrifter må ha opplevd et fall i omsetningen på 30 prosent eller mer per måned fra og med april for å komme med.

For mars settes kravet til 20 prosents fall, ettersom krisetiltakene først ble innført litt ut i måneden.

Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai.

Det legges også opp til at bedrifter som er blitt pålagt å stenge, som frisører, skal få større kompensasjon enn andre. Disse vil få dekket 90 prosent av de faste kostnadene, mens øvrige bedrifter får dekket 80 prosent og i tillegg må betale en egenandel på 10.000 kroner per måned.

Nedre terskel for utbetalinger settes til 5.000 kroner, mens øvre grense settes til 30 millioner kroner.

Det var Dagens Næringsliv og TV 2 som omtalte skissen først.

Omfatter ikke alle

Den nye ordningen vil ikke gjelde alle sektorer. De som holdes utenfor, er blant annet finansnæringen, olje og gass og flyselskaper.

Foretak som er uten ansatte, uten aktivitet eller under konkursbehandling vil heller ikke være kvalifisert til støtte.

Ifølge TV 2 vil det bli lansert en portal hvor bedrifter kan søke fra 17. april. Finans Norge skal ha ansvar for portalen.

Forhandlinger i vente

På Stortinget er det nå ventet forhandlinger gjennom helgen og fram mot påskeferien om ordningen. Håpet er å realitetsbehandle forslaget førstkommende tirsdag, for så å gjøre de endelige vedtaket tirsdag etter påske.

Arbeiderpartiets Terje Aasland mener det viktigste er å få plass en ordning som faktisk treffer de bedriftene som nå står på konkursens rand og trenger hjelp.

– Men når vi nå skal bruke store penger fra fellesskapet, er det viktig at vi også klarer å sikre at de som mottar pengene, er seriøse og ikke prøver å utnytte situasjonen, sier Aasland til NTB.

Arbeiderpartiet vil derfor kreve gode kontrollmekanismer i ordningen, fastholder han.

Åpner for justeringer

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen har samarbeidet godt med finanskomiteen underveis.

Han mener førsteprioritet nå må være å få pengehjelpen raskt på plass.

– Nå er det viktig å handle for å redde bedrifter. Så får vi heller justere hvis noe blir feil, sier Vedum til NTB.

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug sier hun vil avvente regjeringens endelige forslag, men at det er mye bra i det finanskomiteen har fått presentert så langt.

– Det er rett og rimelig at bedrifter som har lidd store tap, direkte eller indirekte på grunn av tiltak som staten har iverksatt, får kompensasjon, sier hun.

