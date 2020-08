Regjeringens pressekonferanse om koronasmitte og reiser skulle egentlig ha vært fredag, men onsdag formiddag kom meldingen om haste-pressekonferanse.

Dette er koronatiltakene regjeringen la fram på en pressekonferanse onsdag:

* Reiserådet der Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, forlenges fra 20. august til 1. oktober.

* Ingen land kalles lenger «grønne» i regjeringens reiseråd. Alle land som til nå har vært grønne, blir «gule». Det blir ikke karanteneplikt for gule land.

* Disse landene blir røde på smittekartet: Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen. Reisende herfra omfattes av karantenekrav fra natt til lørdag. Rødt blir også Færøyene og Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland i Danmark, samt de svenske regionene Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna.

* Det skal etableres teststasjoner på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge. Det anslås at det bør opprettes 14 slike i første omgang. Testing er gratis og frivillig.

* Karantenereglene endres. Karanteneplikten gjelder alle som har hatt nærkontakt med en smittet person – ikke bare husstandsmedlemmer.

* Det etableres et nasjonalt smittesporingsteam som skal bistå kommunene ved store utbrudd, bidra til å håndtere smitteoppsporing av utenlandske statsborgere og koordinere smittesporing på tvers av kommuner og fylker, samt på fly og skip.

* Indre grensekontroll videreføres i ytterligere 60 dager fra 14. august.

* Innstrammingen for cruisetrafikken forlenges med én uke. Skip med mer enn 100 personer om bord får ikke gå til land i norske havner eller på Svalbard.

Alle grønne land blir nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

– Så lenge vi har anbefalingen om å unngå unødvendige reiser, vil vi bare ha røde og gule land, påpeker statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse onsdag.

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde. Her er det fortsatt karanteneplikt.

Flere land og regioner i Norden har økt smitte og blir røde. Karanteneplikten for innreise fra disse landene inntreffer midnatt natt til lørdag.

Blir røde

Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen er nå røde land. I tillegg blir alle grønne land gule, og alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås.

Også Færøyene og noen regioner i Sverige og Danmark er nå røde, opplyser Utenriksdepartementet. I Sverige gjelder dette Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. I Danmark gjelder det Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland. Alle regionene har passert smittetilfeller på 20 per 100.000 innbyggere de to siste ukene.

Endringen gjelder fra 15. august. Karanteneplikten for innreise fra disse områdene inntreffer midnatt natt til lørdag.

Det vil ikke være karanteneplikt for landene som blir gule.

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde. Her er det fortsatt karanteneplikt.

Flere regioner i Sverige blir røde fra natt til lørdag.

– Jeg vil understreke at smittesituasjonen i disse regionene allerede er slik at det er forhøyet risiko for smitte. Selv om karantenekravene ikke inntrer før natt til lørdag, vil det å reise dit nå for å handle være i strid med regjeringens anbefaling om å unngå unødvendige reiser, sier Høie.

– Risikoen for å bli smittet i køen på Systembolaget er ikke verdt prisen. Du risikerer å bli smittet og du risikerer å smitte andre. Vi har behov for å redusere importen av smitte til Norge, slår helseministeren fast på onsdagens pressekonferanse.

Dugnadsånd

Statsminister Erna Solberg (H) sier nordmenn må gjenfinne dugnadsånden, ettersom koronaepidemien i Norge nå er ved et vippepunkt.

– De siste ukene har smitten økt igjen. Bare hvis vi jobber sammen, kan vi kontrollere smitten. Vi vil ikke tilbake dit vi var i mars og april, og da må alle gjenfinne dugnadsånden i den tiden vi er inne i, sa hun på onsdagens pressekonferanse.

– Akkurat nå står vi ved et vippepunkt, fortsatte hun og pekte på økende smittetall og på lokale utbrudd, som i Indre Østfold.

Regjeringen etablerer nytt nasjonalt smittesporingsteam.

En ny nasjonal enhet for smitteoppsporing skal bistå kommunene i smittebegrensningsarbeidet.

– De skal støtte kommunene ved utbrudd, håndtere smitteoppsporing av utenlandske statsborgere og utføre smittesporing på tvers av kommuner, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Det nasjonale teamet skal styrke smitteoppsporingsenheten ved Folkehelseinstituttet, sa statsministeren.

Cruisetrafikken

Innstrammingene for cruisetrafikken forlenges med én uke. Skip med flere enn 100 personer om bord får ikke gå i land i norske havner eller på Svalbard.

Tiltakene ble først innført 3. august og skulle gjelde i 14 dager, men regjeringen mener altså det er behov for å beholde dem i ytterligere én uke.

– Vi gjør dette mens vi undersøker hva som sviktet under smitteutbruddet på Hurtigruten, og hva som bør gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen, påpeker næringsminister Iselin Nybø (V).

Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i rute, det vil si ferger mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten, sier Nybø.

Saken oppdateres.