Siste nytt om den lokale koronasituasjonen etter er tema når Stavanger universitetssjukehus inviterer til pressekonferanse.

Sendingen starter fredag klokken 10.30. RA viser pressekonferansen direkte i samarbeid med NRK Rogaland.

Fagdirektør Eldar Søreide, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe og avdelingsoverlege Bjørnar Gilje ved avdeling for blod- og kreftsykdommer vil delta på pressekonferansen for gi en statusoppdatering knyttet til covid-19, melder SUS.

46 nye koronatilfeller

Både Stavanger kommune og Sandnes kommune har meldt om 23 tilfeller hver av nye koronasmittede fredag.

I Stavanger er fem av tilfellene oppgitt å være reiserelatert, elleve er karakterisert som nærkontakter av kjente tilfeller, mens tre har ukjent smittekilde og fire har usikker smittekilde.

Slik er den nye smittede i Stavanger fordelt aldersmessig:

* 0-9 år: 1

* 10-19: 4

* 20-29: 10

* 30-39: 4

* 40-49: 3

* 50-59: 1

I Sandnes har kommunen offentliggjort denne listen over nye smittede fredag, med følgende :

* Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

* Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

* Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

* Kvinne 20-30 (nærkontakt)

* Kvinne 50-60 (nærkontakt)

* Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

* Mann 40-50 (innreise rødt land)

* Kvinne 20-30 (nærkontakt)

* Kvinne 20-30 (smittesporing pågår)

* Kvinne 20-30 (ukjent smitte)

* Kvinne 20-30 (nærkontakt)

* Kvinne 30-40 (nærkontakt)

* Kvinne 20-30 (nærkontakt)

* Barn/ungdom under 20 (innreise rødt land)

* Mann 50-60 (innreise rødt land)

* Kvinne 40-50 (innreise rødt land)

* Kvinne 20-30 (nærkontakt)

* Kvinne 60-70 (ukjent smitte)

* Kvinne 40-50 (nærkontakt)

* Mann 20-30 (nærkontakt)

* Mann 20-30 (nærkontakt)

* Mann 50-60 (nærkontakt)

* Mann 50-60 (nærkontakt)

