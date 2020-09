– Helt siden mars har vi som bor i Stavanger vært fantastiske med å vise hensyn til hverandre og koronaviruset. Derfor har vi hatt lavt smittetall sammenlignet med andre storbyer, men nå settes vi på prøve igjen. Det er smitte i byen vår, og den kan spre seg fort, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Sammen med helse- og velferdsdirektør Eli Karin Fosse, og smittevernoverlege Ruth Midtgarden inviterte hun tirsdag til pressebrifing for å gi en statusoppdatering på smittesituasjonen i kommunen.

– Fra at vi har hatt en fredelig situasjon med noen små bølger, har vi nå en situasjon med mer smitte, sier Midtgarden på briefen og forteller at status nå er at det mandag ble meldt om 13 nye positive tilfeller.

– Vi har å gjøre med en klynge som består i at det har vært et familieselskap med tre generasjoner for en god uke siden. Flere har fått smitte, og det involverer noen av våre nabokommuner, legger hun til.

De som har fått påvist smitte er isolert i sine respektive hjem, og nærkontaktene er i karantene. Det involverer også en elev ved Madlamark skole. Kommunen har god oversikt over denne klyngen, men de kjenner ikke til smittekilden.

I tillegg til dette er ansatte ved en bedrift i en nabokommune testet positivt, og noen av disse bor i Stavanger.

– Blant disse 13 tilfellene finner man også noen reiserelaterte enkelttilfeller. I går ble det meldt om to nye positive tilfeller som relateres til den nevnte klyngen, sier Midtgarden.

– Vi har sett hvordan situasjonen har utviklet seg i Oslo. Er du bekymret for en lignende utvikling her?

– Det er klart vi er bekymret nå. Vi har smitte vi ikke kan finne årsaken til, så vi håper at vi kan unngå det og vi er veldig på og har oppdaget tilfeller tidlig. Likevel er vi redd for å komme dit, og de neste ukene vil avklare dette, sier Midtgarden.

Prioriterer smittesporing

Helse- og velferdsdirektør Eli Karin Fosse forteller pressen at kommunen har to testtelt som gjør det mulig å teste opptil 1200 om dagen, hvis det er nødvendig.

– Nå bemanner vi opp, slik at vi deler av døgnet kan betjene begge teststasjonene fordi det genereres mange nærkontakter som trenger å testes. I tillegg har vi tatt i bruk vår beredskapsliste knyttet til smittevern, for vi får nå en stor utfordring med å spore nærkontakter. Det er mange som skal ringes, så vi mobiliserer folk i tillegg til smittevernkontoret vårt, sier Fosse.

Hun forteller at kommunens beredskapsliste omfatter rundt 10-15 personer, men mener at den må utvides slik at de har mange de kan hente inn, hvis det skal bli nødvendig.

– Dersom dette skulle vise seg å bli et stort og lanvarig utbrudd har vi bruk for mye ressurser, sier hun.

– Det er om å gjøre å få sporet, og satt folk i karantene og isolasjon så fort som mulig for å avgrense utbrudd. Det er den høyeste prioriteten vår akkurat nå, legger helse- og velferdsdirektøren til.

Jobber beinhardt

Stavangerordføreren frykter at dersom smitten spres raskt i kommunen, så kan det lamme regionen med nedstengning av bedrifter, skoler og transport.

– Det vil vi ikke, og derfor jobber vi steinhardt med smittesporing, testing og kommunikasjon ut til innbyggerne, sier hun.

– Det er viktig at vi de neste dagene er spesielt forsiktig. Vi ønsker ikke å trykke på den store knappen med inngripende tiltak, så derfor er det viktig at man er hjemme om man er syk, at man vasker hendene så ofte man kan, at man hoster i albuen, og at man holder avstand, legger Nessa Nordtun til.

Hun ber innbyggerne unngå fester og ansamlinger med mange folk de nærmeste dagene.

– Vi har klart å holde pandemien mer eller mindre borte fra byen vår i snart syv måneder, og det skal vi klare videre. Det handler om deg, meg og alle andre, og vi er nødt til å gjøre dette sammen, sier Stavangerordføreren under pressebrifingen.

– Hvor bekymret bør vi være nå?

– Vi har noenlunde kontroll på situasjonen, men vi vet at smitten kan spres fort. Derfor gjelder det å være føre var og følge smitterådene, for vi kan bevege oss inn i en kritisk fase, sier Nessa Nordtun.

– Andre byer, blant annet Oslo, har blitt røde. Hvordan ligger Stavanger an med tanke på dette?

– Foreløpig er vi langt unna det. Men, vi vet at det kan spres fort, og nå har vi en klynge som har oppstått, hvor vi ikke vet hva som er smittekilden, sier hun.

Så langt i september har 35 personer testet positivt på koronaviruset i Stavanger, og totalt 187 mennesker har blitt smittet. Stavanger kommune samarbeider godt med nabokommunene og fylkeskommunen, og er i tett dialog med Folkehelseinstituttet om å være i forkant og å være forberedt.

