Seks nye smittetilfeller i Stavanger

Mandag morgen klokken 09.00 kom det oppdaterte koronatall fra Stavanger kommune og Sandnes kommune.

Tallene fra Stavanger viser at seks personer testet positivt for covid-19 på søndag.

To av disse var reiserelaterte, men de resterende fire var smitte fra nærkontakter.

Av de smittede er to stykker i alderen 0-9 år, tre stykker er i alderen 30-39 år og én person er i alderen 40-49 år. Totalt ble 338 personer testet på søndag, opplyser kommunen.

Smitte i bofellesskap

Søndag kom det også inn melding om smitte hos en ansatt i et bofellesskap i Stavanger. Kommunen opplyser at det ikke er et bofellesskap for eldre, og at smitten ikke får noen konsekvenser for beboere eller ansatte, ettersom den ansatte ikke har hatt nærkontakt med andre i bofellesskapet.

Sandnes kommune opplyser om ett nytt smittetilfelle mandag morgen. Den smittede skal være en mann mellom 60 og 70 år, og han skal ha blitt smittet via en nærkontakt.