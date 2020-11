Sandnes kommune opplyser at totalt seks personer er bekreftet smittet i kommunen i løpet helgen. To ble bekreftet med smitte fredag, tre personer lørdag og ytterligere en person søndag.

De smittede i Sandnes er:

Fredag:

* Kvinne i 20-årene (nærkontakt)

* Mann i 30-årene (nærkontakt)

Lørdag:

* Mann i 30-årene (smittesporing pågår)

* Mann i 30-årene (nærkontakt)

* Barn 0-10 år (nærkontakt)

Søndag:

* Mann i 50-årene (tilreisende fra rødt land)

LES OGSÅ: Flere nye smittetilfeller påvist i Stavanger og Sandnes

Både Sandnes og Stavanger kommune oppdaterer sine smittetall daglig. I Stavanger ble en ny person bekreftet med smitte lørdag. Det var en mann i 40-årene, og tilfellet var reiserelatert.

Smittevernråd og tiltak i Sandnes kommune

Dette er de gjeldende retningslinjer i Sandnes kommune når det gjelder smittevern:

* Alle som kan, bør ha hjemmekontor.

* Begrens bruken av kollektivtransport.

* Bruk munnbind dersom du må bruke buss, tog, båt eller taxi.

* Bruk munnbind ved besøk på alders- og sykehjem.

* All breddeidrett for voksne over 20 år avlyses. Med breddeidrett forstår vi all kontaktidrett og annen organisert idrett hvor utøverne ikke kan overholde avstandskravet på én meter.

* Det er også forbudt å drive annen fritidsaktivitet for voksne i grupper over 10 personer. Dette forbudet gjelder også grupper under 10 personer hvis 1-metersregelen ikke kan overholdes.

* Alle som besøker serveringssteder, må registrere seg på stedet.

* Skal du gjennomføre et arrangement med flere enn 20 personer, må du registrere dette på kommunens nettside.

LES OGSÅ: Flere utenlandske arbeidere bøtelagt for karantenebrudd