Kvinner født i 1991 eller senere fikk tilbud om vaksine i en avgrenset periode fra 2016 til 2019. Dette ble gjort for å fange opp dem som ikke hadde fått tilbudet tidligere eller takket nei da de var yngre.

Seks av ti i målgruppen benyttet seg av muligheten, ifølge en oversikt fra Nasjonalt vaksinasjonsregister Sysvak. Til sammen ble det satt 380.000 doser fordi hver kvinne må få tre doser for å være fullvaksinert.

Folkehelseinstituttet er svært godt fornøyd med resultatet.

– Det at over 380.000 doser HPV-vaksine ble satt i perioden, viser at mange ønsket å beskytte seg. Det høye antallet er spesielt gledelig når en vet at det krever at kvinnene selv setter av tid for å få vaksine, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Etternølere må betale selv

Programmet strakte seg fram til 1. juli i år. De som ikke rakk å ta alle dosene innen fristen, kan ta kontakt med fastlege for å få satt dosene som mangler. Men kvinnene må nå betale for vaksinasjonen selv.

Det er ikke noe problem at det tar lengre tid enn planlagt å få fullført vaksinasjonen, men tiden mellom dosene bør ikke være kortere enn anbefalt, opplyser Folkehelseinstituttet.

Vaksinen er rettet mot viruset HPV, forkortelse for humant papillomavirus. Det er en stor gruppe virus som består av om lag 200 ulike typer. Noen av disse medføre vorter på fingre og tær, men cirka 40 smitter gjennom seksuell kontakt. Vaksinen reduserer risiko for utvikling av livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

Vaksinen ble innlemmet i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Fra høsten 2018 ble også gutter omfattet.

Bare halvparten vaksinert på Østlandet

Oversikten viser at oppslutningen varierer noe geografisk for opphentingsprogrammet. Mens over 66 prosent av unge kvinner i Trøndelag takket ja til vaksine, var andelen langt lavere på Østlandet. I Østfold, Vestfold og Buskerud lot 52 prosent seg vaksinere, mens Akershus, Telemark og Oslo ligger mellom 53 og 58 prosent.

Statistikken er imidlertid basert på kvinnens adresse i Folkeregisteret, og unge kvinner vil i stor grad bli vaksinert på andre steder enn hjemkommunen på grunn av studier og jobbsituasjon. Oversikten gir dermed ikke et fullstendig bilde for hver kommune, påpeker Folkehelseinstituttet.

Celleprøve likevel

Noen av de unge kvinnene vil allerede ha en HPV-infeksjon når de ble vaksinert, og dette kan vaksinen ikke beskytte mot.

– Derfor er det viktig at også vaksinerte kvinner fortsetter å få livmorhalsen undersøkt med celleprøve. Effekten av vaksinering vil vi først se på lengre sikt. Det beste vern mot livmorhalskreft får en dersom en både er vaksinert og tar regelmessige livmorhalsprøver, sier Greve Isdahl.