Satser på offshore-vind

Det opplyser IKM i en pressemelding tirsdag.

IKM kjøper seg inn i teknologiselskapet Flexible Floating System AS, som har et konsept for offshore vind som skiller seg fra andre konsepter ved at også selve konstruksjonen vil bidra til å generere energi fra bølger.

– Investeringen er i tråd med vår strategi innen energi / fornybar og vi vil med dette ta opp igjen satsingen i vindmarkedet gjennom selskapet IKM InWind. Vi er overbevist om at offshore vind er et område hvor IKM kan bidra med teknologi og løsninger for fremtiden. Vi har over de siste 30 årene opparbeidet oss en betydelig kompetanse innen design, konstruksjon og drift av marine konstruksjoner som er relevante for nettopp dette området, uttaler IKM-gründer Ståle Kyllingstad.

Rosenbergs rettigheter

Rosenberg har eksklusive rettigheter til å bruke Fleksifloat-teknologien. Som en del av avtalen så inngår også IKM en samarbeidsavtale med Rosenberg Worley AS for å bistå Rosenberg i teknologiutviklingsfasen, samt på sikt også leveranser av aktuelle produkter og tjenester etter kommersialisering.

– IKM og Rosenberg har i dag et godt samarbeid på flere områder. At dette nå også kan inkludere fornybare energikilder er veldig gledelig, sier daglig leder i Rosenberg, Jan Narvestad, i en pressemelding.

9 turbiner på fundament

Selve teknologien til havvindkonseptet Flexifloat er basert på å plassere 9 vindturbiner på et stort flytende fundament i stål.

Fundamentet er 420 meter langt og 240 meter bred, og består av fleksible kuber i stål som lar konstruksjonen bevege seg på havet som et teppe.

På denne måten spiller konstruksjonen på lag med kreftene i havet.

