Både ansatte i helsesektoren, i Nav og de som står i butikken, fortjener heder for jobben de har gjort under koronakrisen, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under en pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

– Det er ingen tvil om at mange fortjener stor honnør og inderlig takk for jobben de har lagt ned, sa han.

Statsråden vil likevel ikke kommentere om ansatte i helsesektoren kan vente seg økt lønn.

– Det ville vært veldig uprofesjonelt av meg å blande meg inn i et eventuelt lønnsoppgjør på presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett, sa han.

