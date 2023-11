− Vil jobbe aktivt for flere kontor i sentrum

− Jeg tror ikke Sandnes setter seg for store mål. Vi skal tørre å satse, men da er flere kontorarbeidsplasser essensielt. Både mathallen på Amfi-senteret, og serveringsbransjen i sentrum generelt, trenger trafikken på dagtid som kontorplasser medfører. Hadde vi hatt på plass disse aktørene nå, hadde realiteten vært annerledes, sier Edle Kathrine Strømland Torkelsen, daglig leder i Sandnes sentrum AS, til Rogalands Avis.

I juni skrev RA om at Sandnes vil slå seg opp som «matby», blant annet gjennom etableringen av flere spisesteder i ovennevnte mathall og enkeltstående restauranter i bysentrumet. Men de la ikke skjul på at de hadde behov for at flere folk tar turen til Sandnes for å spise, enten som privatpersoner eller del av bedrift.

Én av inngangene til mathallen i Sandnes (Eilin Lindvoll)

Åtte måneder etter åpningen av mathallen, har tre spisesteder gått konkurs, melder Aftenbladet. Disse er Enigma’s fried chicken, Raouche libanesisk grill og meza, og Say cheese. Sistnevnte åpnet i mai og stengte ned etter bare noen måneder.

Hva må til for at Sandnes skal bli en matby, og generelt ha et levende byliv?

− Utvikling av næringslokaler spiller en ekstremt stor rolle. Vi må også ha på plass et vibrerende kulturliv, noe som vil bidra til økt besøk på byens serveringssteder og et levende byliv, svarer Torkelsen fra sentrumsforeningen.

Edle Kathrine Strømland Torkelsen er daglig leder i Sandnes Sentrum AS (privat)

Rettore (H): − Må ha flere kontorbygg

Kenny Rettore, ny ordfører fra Høyre i Sandnes, vil jobbe for byen skal bli attraktiv igjen. I 2022 ble Sandnes nemlig kåret til Norges mest attraktive by.

− Vi skal være en «ja-kommune» som kun sier nei om vi absolutt må. For å øke attraktiviteten vår, må vi få flere kontorbygg, samt utvikle kulturlivet, sier Rettore.

Utsikt over Sandnes fra Hana-trappene ( Marie von Krogh)

Han mener at Sandnes har hatt en veldig god utvikling de siste årene, med store og gode grep som er tatt for å få til byutvikling.

− Gode eksempler er kulturhus, rådhus og kinobygg. Ellers har aktører som Lnett etablert seg i sentrum. Vi vil ha mer av dette, og vil jobbe aktivt for å få det til. Sandnes er en attraktivt by, både å bo og jobbe i, og så skal vi arbeide for nye etableringer, samt ta vare på de gode bedriftene vi har, sier Rettore til RA.

Setter Sandnes for store mål for raskt, for eksempel med tanke på konkursene i Mathallen?

− Amfi-senteret har satset stort i Sandnes, og det er bra. Det vil imidlertid bli justeringer underveis, noe vi alltid ser i utviklingsprosesser. Vi har fortsatt en god bredde og mange gode spisesteder i byen, svarer Rettore.

Fra havnen i Sandnes (brian tallman photography)

− Vil gi resultater på sikt

K2 er en regional eiendomsutvikler med bolig- og næringsprosjekter som strekker seg fra Dusavik i nord til Nærbø i sør. Pål Njærheim, daglig leder i K2 Stavanger, framholder at de har mål om å få til store kontorplasser i sentrum, noe som gjerne er vanskelig.

− Næringslivet går godt og tomme lokaler rundt omkring fylles opp, men høye kostnader demper nybygg. Vi har jobbet med Sandnes sentrum i flere år, sier Njærheim til RA.

− Det er viktig å påpeke at det er bygget veldig få nye kontorbygg i regionen generelt de siste årene. Jeg mener Sandnes gjør mye rett i sitt arbeid med å gjøre byen til enn attraktiv plass for kontorbedrifter, og de kan ikke se annet enn å sørge for at dette arbeidet videreføres. Det vil gi resultater på sikt, fortsetter han.

Pål Njærheim er daglig leder i K2 Stavanger (K2 )

− Utfordring i Stavanger og Sandnes

Harald Minge, direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, forklarer at slik næringslivet har organisert seg i regionen hittil, har Forus klart vært det viktigste stedet. I tillegg har flere store bedrifter slått seg opp andre steder, som i Jåttåvågen mellom Stavanger og Sandnes, samt på Tananger i Sola kommune.

− Flere byer i regionen har mål om å få bedrifter til etablere seg i bysentrumet også. Dette gjelder for både Stavanger og Sandnes. Mye ligger mellom byene per i dag, enten det er boliger eller næringslokaler, sier Minge til RA.

− I Stavanger er det begrenset med areal til næring i sentrum, mens Sandnes har større arealer tilgjengelig. De siste årene har også Sandnes sentrum fått et løft, spesielt ved havnen, som utvilsomt vil ha stor betydning framover. Jeg har tro på Sandnes, sier Minge videre.

Det har blitt park i stedet for parkeringsplass på Ruten i Sandnes (Eilin Lindvoll)

Han mener at Forus og Tananger fortsatt vil være de viktigste områdene for bedriftene som krever både produksjons- og kontorlokaler på samme sted.

− Nå bygges høyhuset K8 i Stavanger, i tillegg til det nye Anker-kvartalet og ombyggingen av den gamle politistasjonen på Nytorget. Dette vil gi flere kontorplasser her, sier Minge.

− Framtidens bedrifter ønsker nok mer urbane omgivelser, med nærhet til boliger, butikker og uteliv. I både Stavanger og Sandnes sentrum er det utfordrende mellom mandag og fredag − da er det lite folk i byen. Derfor må begge byene få flere til å bo og jobbe sentrumsnært, avslutter Minge.

Harald Minge, administrerende direktør Næringsforeningen i Stavanger-regionen. (Lars Idar Waage)

